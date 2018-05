Oggi alle 19 comizio di Cateno De Luca a Piazza Duomo

Comizio oggi 19 maggio alle 19 a Piazza Duomo di Cateno De Luca candidato sindaco di Messina. Saranno presentate le sei liste collegate al candidato che sono ‘De Luca Sindaco di Messina’, ‘La Svolta per Messina’, ‘Messina Nord’, ‘Messina Centro’, ‘Messina Sud’ e ‘Giovani per De Luca sindaco’ e verranno distribuite le prime 30 copie firmate del programma definitivo.

“Oggi - scrive De Luca - presenteremo alla città le nostre sei liste composte da uomini e donne di buona volontà che hanno aderito al nostro messaggio di forte e radicale di rinnovamento della classe politica messinese ed abbiamo deciso di farlo a piazza Duomo alla luce del sole perché non abbiamo nulla da nascondere o di cui vergognarci. Le ragioni della composizione e formazione delle sei liste al consiglio comunale e la scelta di non presentare liste per il rinnovo del consiglio di circoscrizione derivano dalla nostra la coerenza che non si compra al supermercato, dobbiamo essere tutti liberi per liberare Messina. Non abbiamo formato sei liste al consiglio comunale perché dovevamo controbilanciare l’esercito dei candidati schierati dai partiti e dalle consorterie affaristiche nel vano tentativo di rimettere le mani sulla città. Le nostre liste sono formate da uomini e donne che hanno subito e subiscono il malgoverno del palazzo municipale ed hanno deciso di metterci la faccia per contribuire all’affermazione di una radicale svolta politica – amministrativa per restituire una vera identità alla città di Messina: è la città della quotidianità che si sta rivoltando contro alla città dei poteri forti e delle lobby schierandosi in prima persona per riconquistare la dignità urbana calpestata dalla malapianta di certa politica. Abbiamo pagato le conseguenza di questa scelta radicale anche in occasione dell’autenticazione e raccolta delle firme dei sottoscrittori delle nostre sei liste avendo dovuto utilizzare un esercito di notai che hanno agito nel rispetto e con la rigidità delle norme che disciplinano i procedimenti elettorali: noi non abbiamo raccolto le firme ai bar e nei negozi in assenza di pubblici ufficiali e senza l’indicazione dei nominativi dei candidati al consiglio comunale ed abbiamo ricevuto la solidarietà di circa 4500 messinesi che si sono recati presso i nostri comitati scontando ore di file pur di consentire che il candidato sindaco Cateno De Luca potesse partecipare alla competizione elettorale con le sue sei liste al consiglio comunale collegate alla sua candidatura”.

“Abbiamo articolato – prosegue De Luca la nostra proposta di liste con i seguenti criteri: tre liste territoriali, Messina Sud – Messina Centro – Messina Nord, formate principalmente da candidati che vivono nelle tre zone individuate per rappresentare al meglio i legittimi interessi di territorio; la lista La Svolta per Messina che rappresenta il nostro messaggio di rinnovamento formata dagli assessori designati e dai loro candidati; La lista Giovani per De Luca sindaco formata da giovani dai diciotto ai trent’anni con età media di ventiquattro anni per un chiaro messaggio di coinvolgimento di quella fascia di elettori che maggiormente si disinteressa della politica; la lista De Luca Sindaco di Messina da me capeggiata e formata principalmente da rappresentanti di associazioni, enti collettivi e della società civile. Nessun candidato rappresenta in queste liste dei movimenti politici con i quali sono stati stipulati patti e condizioni: tutti liberi per liberare Messina!”

Non abbiamo presentato liste per il rinnovo delle circoscrizioni, nonostante ci sia stato da più parti richiesto e poteva essere una scelta elettorale vantaggiosa per il nostro progetto, perché il nostro programma ne prevede l’abolizione: per la serie la coerenza non si compra al supermercato! La mia giunta comunale è alla luce del sole: con questi uomini e donne mi presento alla città e con questi uomini e donne governerò Messina. Ho ufficializzato il 26 gennaio scorso la Giunta Comunale perché ritengo giusto che la città abbia il quadro completo degli uomini e delle donne che amministreranno il loro destino e ci siamo distinti anche in questa scelta di trasparenza rispetto agli altri candidati a Sindaco. Alcuni aspiranti Sindaci probabilmente hanno l’imbarazzo di poter fare la stessa cosa perché hanno qualche personaggio imbarazzante da imporre dopo la celebrazione delle elezioni o non possono far conoscere in anticipo alla città qualche nome di assessore perché marcatamente riferibile a certe consorterie o ad ambienti politici del malaffare. Io invece ritengo più giusto e coerente che la città si esprima sul Sindaco e sulla sua Giunta Comunale in applicazione di quel famoso proverbio “dimmi con chi cammini e ti dirò chi sei!” Sono orgoglioso degli uomini e delle donne che ho designato nella mia squadra di governo perché frutto di una mera valutazione della loro storia professionale e personale: nessuno di loro è stato scelto perché rappresenta un pacchetto di voti, ma ognuno di loro è stato scelto perché hanno accolto il mio invito ad essere con me concentrati sull'esclusivo interesse della città. Proprio così, la città ha bisogno di amministratori a tempo pieno che si dedichino anima e corpo alle necessità della città ed alle legittimi istanze della comunità. La nostra è una squadra che ha fatto una scelta di campo ben precisa: rinunciare alla propria professione per lavorare esclusivamente per il bene comune della città”. Durante il comizio saranno distribuiti i pieghevoli con la sintesi del programma dove troverete anche il QR code per scaricare e leggere il programma definitivo in formato PDF, perché ci teniamo a rispettare l’ambiente e cerchiamo di risparmiare più carta possibile”.