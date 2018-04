Orsa e Faisa: Chiarezza sui reali debiti dell' Atm. Basta spot elettorali

Chiarezza e verità sulla reale situazione debitoria dell’Atm, più dati reali e meno spot elettorali. E’ questo il senso del comunicato congiunto firmato da ORSA e FAISA con il quale le due organizzazioni sindacali ribadiscono di aver più volte chiesto sia ad Accorinti che ai vertici aziendali chiarezza sulla reale situazione economica della partecipata “ma la risposta resta evasiva, si limita ai comunicati stampa finalizzati alla propaganda ma a nessuno è dato sapere se il debito storico è stato risanato o se l’efficienza decantata è servita anche a trascinare i bilanci aziendali fuori dal rosso cronico. Se quindi ad ogni ritardo delle sovvenzioni pubbliche corrisponde la mancata erogazione degli stipendi il dubbio s’insinua”.

Orsa e Faisa evidenziano come alcuni dipendenti Atm si trovano anche nella spiacevole situazione di pagare attraverso trattenute in busta paga, le rate per la cessione del quinto dello stipendio (per mutui o prestiti), ma da alcuni mesi l’Atm non avrebbe girato con puntualità le somme alle finanziarie che stanno iniziando a chiedere ai lavoratori il saldo del debito pregresso.

“L’assessore Cacciola- prosegue la nota- nonché candidato alle prossime elezioni, ha promesso che risponderà alle associazioni che descrivono ATM gravemente indebitata ma fino ad oggi abbiamo ascoltato solo spot elettorali e assistito a sfilate di bus stile ventennio, omettendo di precisare che le sovvenzioni pubbliche per i mezzi nuovi sono state intercettate da altre amministrazioni. I conti economici reali restano mistero. L’ATM si garantisce pace sociale compiacendo le organizzazioni sindacali “collaborative” attraverso promozioni ad personam. Per non parlare delle nuove assunzioni attraverso agenzia interinale per cui alcuni consiglieri comunali hanno denunciato la “coincidenza” di assunti imparentati con rappresentanti sindacali e della politica cittadina”.

Orsa e Faisa continuano sottolineando come chi non si allinea rischia di incappare in provvedimenti disciplinari e concludono citando alcune sentenze del Tribunale del lavoro che hanno dichiarato nulle alcune sanzioni (come nel caso del segretario provinciale di settore dell’Orsa Giovanni Burgio). Il Dipartimento Regionale del lavoro ha inoltre dichiarato che la “Commissione di disciplina aziendale” istituita in Atm non è mai stata ufficializzata con decreto di nomina ed è pertanto illegittima.

Le due organizzazioni sindacali elencano poi i contenziosi ancora in corso davanti ai Tribunali e che riguardano cause in materia di differenze retributive, omessi scatti d’anzianità, massa vestiaria, sanzioni disciplinari.

“Con comunicati stampa strumentali continua la narrazione di ATM azienda perfetta e ogni dissenso è definito falsa informazione da campagna elettorale proprio da quel versante politico che sul mantra di “ATM fiore all’occhiello della città”, fonda la propria campagna elettorale, con tanto di dipendenti ATM candidati nelle proprie liste. Lavoratori usati come promoter di partito in una propaganda politica di bassissimo livello. Non cediamo alle lusinghe elettorali e confermiamo la nostra preoccupazione per la gestione dell’azienda” è l’affondo di Orsa e Faisa che mercoledì prossimo alle 10 terranno una conferenza stampa congiunta in Sala Ovale.