A Palazzo Zanca la lunga giornata delle liste negli scatti di Giovanni Isolino

Il grande monitor fuori dalla porta con il countdown fissato alle 12 che per tutta la mattinata ha scandito l'ultima giornata clou che porta alle elezioni del prossimo 10 giugno. Il via vai di faldoni e documenti. Le prenotazioni in ordine di arrivo, l'attesa, la corsa all'ultimo documento, i minuti che scorrevano. Una lunga e intensa mattinata quella vissuta a Palazzo Zanca in questo ultimo giorno utile per la presentazione delle liste in corsa alle elezioni amministrative. Già dalle 8 l'ala dell'atrio della sala del consiglio e della sala commissioni è stata presa d'assalto, la sfilata di candidati e rappresentanti di lista è andata avanti per tutta la mattinata, 19 le liste presentate oggi per il consiglio comunale a sostegno dei candidati sindaco. Hanno aspettato l'ultimo giorno utile le 6 liste del centrosinistra a sostegno di Antonio Saitta e le 10 liste della coalizione di centrodestra per Dino Bramanti, ha presentato stamattina le ultime 2 liste delle 6 totali anche Cateno De Luca e ha aspettato l'ultimissimo momento anche Pippo Trischitta, che ha varcato la porta alle 11.40, appena venti minuti prima dello scadere del termine. Si è fatta attendere anche la lista di Bramanti sindaco, arrivata appena un quarto d'ora prima dello stop. Dopo le 12 piano piano i corridoi del Comune hanno iniziato a svuotarsi, sono andati però avanti i lavori della commissione che sta continuando a lavorare per registrare tutte le liste presentate. In tutto sono 29 le liste presentate al Consiglio comunale e 98 quelle che si contenderanno le circoscrizioni.

Francesca Stornante