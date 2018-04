Pd, incontro Saitta-Palano Quero e Russo: si va verso la compattezza

Si va verso la riconciliazione. Oggi infatti, su richiesta del candidato sindaco del centrosinistra Antonio Saitta, si è svolto un incontro con Francesco Palano Quero ed Alessandro Russo.

Saitta - a nome di tutta la coalizione - ha fatto un forte appello al senso di responsabilità dei due esponenti politici circa la necessità di ridare slancio unitario alla coalizione riconoscendo il contributo essenziale delle sensibilità di loro riferimento per raggiungere il traguardo della vittoria finale.

Saitta ha ascoltato e raccolto i temi politici che Quero e Russo hanno posto, con la piena condivisione della necessità di discontinuità politica e generazionale nelle scelte di governo della città, aprendo spazi e possibilità alle migliori espressioni giovanili della città, avendo il coraggio di saper valorizzare ed impegnare direttamente nell’amministrazione di Messina quanti negli anni si sono cimentati nelle responsabilità attive di istituzioni, associazionismo e politica dimostrando capacità, merito e valore. Antonio Saitta si è impegnato a far sì che i temi sollevati durante l’incontro restino centrali nell’azione politico-amministrativa, riconoscendone piena rispondenza con i valori essenziali del centrosinistra; in questo quadro, Russo e Quero riconoscono come l’indicazione di Maria Flavia Timbro a vice sindaco vada esattamente in questa direzione, auspicando che questa scelta possa essere foriera di altre scelte che le seguano lungo questa linea.

A fine dell’incontro, Antonio Saitta, Francesco Palano Quero ed Alessandro Russo hanno concordato di aggiornare il percorso politico nei prossimi giorni a seguito della ampia discussione avuta oggi.

I temi affrontati riguardano comunque anche il futuro del partito ma in generale si va verso un'unione nell'area di centro-sinistra che adesso deve recuperare il tempo perso finora.