“Percorso comune” ufficialmente in campo: ecco la lista di Cacciola

PERCORSO COMUNE ha ufficializzato la propria candidatura alle elezioni amministrative della Città di Messina, presentando la propria lista. Il referente è il vice-sindaco Gaetano Cacciola.

“PERCORSO COMUNE – si legge in un comunicato - è un servizio politico realmente fuori dai partiti che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Renato Accorinti. Donne e uomini, di provenienze estremamente diverse, che condividono le proprie esperienze e competenze per la città: tutti insieme hanno dato vita a PERCORSO COMUNE, nome scelto per sintetizzare il modo di operare e i valori fondamentali che identificano la lista”.

“Un cammino – continua il documento - che prende forma dalla partecipazione diretta dei cittadini, che intende continuare il Percorso di legalità, cambiamento, trasparenze e competenza, iniziato a giugno del 2013. Primo firmatario è l’ingegnere Gaetano Cacciola, persona nota per le sue qualità umane e professionali, già Assessore (deleghe: Energia, Mobilità, Viabilità e Trasporti) e Vicesindaco della giunta Accorinti, con la quale ha ottenuto risultati di altissimo profilo”.

“Tra i candidati presenti ci sono professionisti, pensionati, casalinghe, giovani, etc che condividono le proprie esperienze e competenze per la città”.

Lista dei candidati della lista Percorso Comune:

Cacciola Gaetano - Andronico Giacoma detta Grazia, Brillante Nicoletta, Coco Epifanio detta Nuccio, D'Amico Johnson Corrada detta D'Amico Corrada, Di Stefano Santa, Gemellaro Giuseppa detta Pina, Gullì Lucia, La Manna Daniele, Majorana Domenico, Mazzagatti Giovanni Italo detto Ivan, Miuccio Caterina detta Katia, Penna Alessandro detto Sandro, Previti Marco, Pulejo Patrizia detta Puleio, Russo Leonardo, Sanò Giuseppe detto Peppe, Scarcella Grazia detta Grazia Rosa, Sturniolo Giacoma, Sulfaro Giuseppe detto Pippo, Trovato Maria, Tuvè Rosario, Zanghì Elisabetta