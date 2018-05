Presidenze quartieri IV e V il centro destra punta su 2 giovani: Armone e Cutè

La coalizione di centro destra sta completando anche i tasselli per le presidenze delle sei circoscrizioni. Due finora erano rimaste in bilico, la quarta e la quinta, ma da ieri il quadro è completo ed i candidati alla presidenza sono due giovani, rispettivamente Francesco Armone di Diventerà Bellissima e Ivan Cutè, Forza Italia (gruppo Germanà).

“Con la mia designazione, per la quale sono molto grato a quanti l’hanno sostenuta, la coalizione ha deciso di puntare su un giovane che rappresenta la voglia di scommettere su progetti ambiziosi e innovativi- scrive Cutè- L’indicazione della mia persona, da anni attivamente impegnata nelle fila dei movimenti giovanili politici e con alle spalle ruoli elettivi nei vertici di governo dell’Ateneo messinese, Consiglio d’amministrazione Ateneo e Consiglio d’amministrazione ERSU, in rappresentanza della componente studentesca, spero possa costituire un utile bagaglio di partenza da arricchire insieme al lavoro comune con gli eletti uscenti e con quanti entreranno a far parte del nuovo Consiglio di Circoscrizione, in un contesto di collaborazione quotidiana e permanente. Il 5°quartiere, tra i due più centrali della città, ha la necessità di puntare ad una strategia straordinaria di ammodernamento e potenziamento della macchina amministrativa, per la crescita del territorio e dei servizi alle persone che lo abitano; ed è su questa scia che lavorerò insieme a tutta la coalizione Confido nel dialogo operativo e nel lavoro elettorale di squadra con tutti i candidati al Consiglio del centro-destra anche e soprattutto nella fondamentale missione comune per Dino Bramanti Sindaco”.

Nel quinto Cutè dovrà vedersela con Franco Laimo (centro sinistra),Ciccio Mucciardi (civica- Cmdb) e Giacinto Santoro (M5S), Enzo La Monica (Leali)

A ruota è arrivata anche l’ufficializzazione della candidatura alla presidenza del IV quartiere per Francesco Armone, uno dei fondatori del movimento Diventerà Bellissima. “La coalizione- si legge in un comunicato- ha scelto di puntare su un volto giovane, vicino al presidente Nello Musumeci, per la guida di un quartiere simbolo come quello del centro storico. Lo schieramento civico a sostegno di Bramanti si presenta compatto alla prossima competizione elettorale, col valore aggiunto di idee e uomini che sono sintesi di diverse esperienze. L’unità della coalizione rappresenta, come lo è stato alle recenti elezioni regionali, il miglior viatico per la vittoria finale.

L’indicazione di Francesco Armone, già Senatore accademico e membro del Comitato promotore di Diventerà Bellissima, arriva dal coordinatore provinciale On. Pino Galluzzo, che ha avuto modo di apprezzarne l’impegno civico, le competenze amministrative, le capacità organizzative espresse in manifestazioni di alto richiamo e profilo come la Piazza dell’Arte (evento che ogni anno richiama migliaia di giovani alla scalinata del rettorato) e una grande sensibilità politica per i temi della trasparenza, dell’innovazione e per la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Diventerà Bellissima presenterà la propria lista in tutte le circoscrizione a sostegno dei candidati della coalizione”.

Nel quarto Armone sfiderà Placido Smedile (centro sinistra), Renato Coletta (M5S), Antonella Melis (CMdb), Peppe Chiarella (Leali)

Già decisi da tempo in casa centro destra i nomi per le presidenze: Davide Siracusano nel secondo, l’uscente Lino Cucè nel terzo, Matteo Mangraviti nel sesto