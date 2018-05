Propaganda elettorale, incontro in Prefettura

Incontro , questa mattina, in Prefettura per affrontare il tema della disciplina della propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative del 10 e 24 giugno 2018.

“La riunione – si legge in un comunicato della Prefettura - è stata presieduta dal Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, coadiuvata dalla Dr.ssa Alfonsa Caliò, Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale, alla presenza dei vertici delle Forze dell'Ordine e dei rappresentanti delle forze politiche interessate alle prossime elezioni; ivi comprese le liste civiche dei candidati alla carica dì sindaco”.

“Tenuto conto del l'importanza della competizione elettorale che coinvolge anche il comune capoluogo, Messina, sì è ritenuto opportuno, così come per le scorse Elezioni Politiche di marzo 2018, illustrare in maniera dettagliata la normativa che disciplina la propaganda elettorale, al fine di sensibilizzare le forze politiche presenti sulla necessità di operare nell'ambito di un sano e civile confronto democratico tra i candidati”.

“Si è data lettura della bozza di protocollo, soffermandosi sui tempi e modalità di svolgimento, delia propaganda elettorale ed altresì della delibera di giunta comunale n. 345 del 13/05/2014 con la quale il comune di Messina ha individuato in Piazza del Popolo e Piazza Casa Pia i luoghi per le installazioni di gazebi ed in Piazza Cairoli il luogo dotato di palco allestito a spese del comune e deputato allo svolgimento dei comizi elettorali”.

“Si è anche sottolineato il ruolo – conclude il comunicato - che i comuni devono svolgere, con l'ausilio dei comandi di Polizia municipale, per la regolamentazione della concessione degli spazi pubblici individuati e per la tenuta dei comizi elettorali attraverso il Dipartimento Patrimonio del Comune di Messina e per l'azione di repressione che la Polizia Municipale deve svolgere per ciò che attiene la defissione dei manifesti abusivi ed, in genere, la violazione della normativa di settore”.