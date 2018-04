La proposta di Carmelo Picciotto: l’istituzione dei distretti commerciali

“Il prossimo sindaco di Messina, a prescindere da quale compagine verrà premiata dalle urne alle elezioni comunali, dovrà dar vita ad una governance metropolitana che non potrà transigere sull’urgenza del rilancio della città di Messina nell’ottica della città metropolitana. Ribadiamo, nell’ottica della ricerca di una unità di intenti e di visioni che sembra essersi smarrita nel clima elettorale, la necessaria creazione di un Advisory Board, una cabina di regia che possa coadiuvare la messa in atto di un iter programmatico collettivo con un obiettivo di crescita e sviluppo, senza lasciar prevalere logiche egoistiche o elitarie”. Così in un comunicato Carmelo Picciotto, presidente provinciale di ConfCommercio Messina –

“Messina – continua Picciotto – area di eccellenza e centro nevralgico sul territorio, vanta nel proprio inestimabile patrimonio territoriale le isole Eolie, l’area peloritana e l’area nebroidea ma crediamo che sia giunto il momento per operare un urgente cambio di passo. Il rilancio della nostra città come principale polo nell’area metropolitana, nell’ottica di un risveglio produttivo che possa coinvolgere l’intera area Mediterranea, deve far perno innanzitutto su una seria e ormai ineludibile politica commerciale”.

“Il made in Italy che ci premia nel mondo è innanzitutto frutto dell’atmosfera creata dai piccoli negozianti. Alla luce di questa considerazione, è giunto il momento di procedere ad una riprogrammazione del sistema distributivo, implementando il negozio di vicinato come punto di riferimento nel quartiere, riconoscendogli un valore di aggregazione territoriale, coprotagonista dell’attività culturale e turistica. Ciò presuppone una serie di iniziative volte a snellire gli iter burocratici, ad alleviare e semplificare la pressione fiscale divenuta ormai insostenibile”.

“Al fine di potenziare l’impatto territoriale e il valore riconosciuto alla piccola e media imprenditoria come fonte di crescita e sviluppo, ConfCommercio Messina propone l’istituzione di un sistema di distretti commerciali che possa ottenere un riconoscimento giuridico, implementato dalla creazione di un manager del suddetto distretto. Solo in tal modo garantiremmo un approccio di sistema capace di tutelare l’interesse pubblico e privato, valido sia per gestire l’arredo urbano che per rendere operativi progetti di ampio respiro commerciale, con ricaduta diretta sul territorio”.