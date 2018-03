Roccalumera. Amministrative, "Generazione 2.0" conferma la fiducia a Stracuzzi

ROCCALUMERA. Il movimento politico "Generazione 2.0" conferma l’intenzione di partecipare alla prossima competizione elettorale del 10 giugno con il chiaro intento di modificare, modernizzare e creare un dialogo con tutti i cittadini che è stato colpevolmente interrotto negli ultimi cinque anni, il tutto, per programmare tutti insieme, la vita amministrativa futura. Il movimento si è costituito, altresì, con l’intento di autodeterminarsi nelle scelte, con il chiaro proposito di porsi solo obiettivi propositivi rivolgendo le proprie scelte guardando unicamente verso il futuro senza nessun sguardo nostalgico verso il passato. Ha confermato la propria fiducia a Carmelo Stracuzzi, candidato sindaco nella precedente competizione elettorale del 2013, ma, al contempo "non intende rinchiudersi nel proprio bozzolo, e, conscio delle difficoltà da affrontare per essere in grado di realizzare i propri programmi, vuole dialogare con tutti i gruppi ed i cittadini di buona volontà, senza pregiudizio alcuno e senza frapporre steccati ideologici". Il movimento conferma, ancora una volta, con forza, la propria apertura a tutti coloro che hanno lo stesso desiderio di partecipare e confrontarsi liberamente per costruire insieme un programma costruttivo che sia frutto della voglia di cambiamento e di una programmazione seria e concreta per essere in grado di garantire un futuro migliore alla nostra cittadina, mettendo a disposizione di tutti i propri programmi e l’esperienza maturata nel tempo.