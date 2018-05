Roccalumera.Argiroffi deposita la lista: Asmundo e Allegra assessori designati

ROCCALUMERA. Le uniche certezze, in una campagna elettorale ancora tutta da decifrare, arrivano dallo schieramento che fa capo al sindaco uscente (e ricandidato) Gaetano Argiroffi. Questa mattina alle 10 è stata presentata la lista “Credere in Roccalumera” presso la segreteria del Comune, da Carmelo Saitta e Giuseppe Marisca. Gli assessori designati, secondo l’obbligo di legge, sono Miriam Asmundo e Antonio Allegra. Ma questa sembra una mera formalità, in quanto è stato evidenziato che gli assessori e il presidente del Consiglio saranno nominati (in realtà il presidente dovrà essere eletto) secondo le preferenze elettorali. Gli assessori al momento indicati sono i primi due in ordine alfabetico. La lista Credere in Roccalumera è così composta:

1) Miriam Asmundo

2) Simona Saccà

3) Natia Basile

4) Antonella Garufi

5) Antonio Garufi

6) Sebastiano Foscolo

7) Elio Cisca

8) Biagio Gugliotta

9) Ettore Fleres

10) Cosimo Cacciola

11) Antonio Allegra

12) Carmelo Stracuzzi

"Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il candidato sindaco Gaetano Argiroffi - della lista che abbiamo presentato. Della stessa, otto componenti sono riconfermati: i quattro assessori, il presidente del Consiglio, il capogruppo di maggioranza e due consiglieri comunali uscenti. Ad essi si sono aggiunti quattro nuovi candidati. La squadra è qualificata, competente e affidabile e, se i cittadini di Roccalumera ci daranno fiducia, è garanzia di buon governo e di stabilità politico-amministrativa".

Ancora nessuna certezza sul fronte opposto. Il competitor dovrebbe essere il capogruppo della minoranza uscente Rita Corrini. Al momento sono in corso delle trattative tra questo gruppo e Sicilia Vera, il movimento che fa capo all’onorevole Cateno De Luca. Tutti i tentativi di intesa, sino a questo momento, sono andati a vuoto.