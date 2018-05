Roccalumera. Corrini e Sicilia Vera l'anti Argiroffi. I big alla finestra

Roccalumera. La lista da contrapporre al sindaco uscente Gaetano Argiroffi è stata presentata grazie ad un accordo siglato con Sicilia Vera la penultima notte utile. Candidata alla carica di primo cittadino è il capogruppo di minoranza uscente Rita Corrini. Non ci sarà il grande “blocco” composto anche da Generazione 2.0, Il leader, il segretario comunale in pensione Carmelo Stracuzzi, nel frattempo è traghettato nella squadra di Argiroffi. Fuori dai giochi Giuseppe Lombardo (Sicilia Vera) e Francesco Santisi, leader (esterno) del gruppo di minoranza uscente. Sono stati i due personaggi chiave delle trattative fallite nelle ultime settimane. Entrambi sono alla finestra... Anche se c'è chi è pronto a scommettere che uno dei due potrebbe rientrare in seconda battuta come terzo assessore. Fuori anche Giuseppe Melita, colonna portante dell’opposizione. Alla fine è stata varata la lista "Insieme per il futuro-Per una Roccalumera Vera": uomini e 7 donne. Dei consiglieri in carica vi sono solo Antonella Totaro e la candidata sindaca Corrini.

LA LISTA

1) Tiziana Maggio

2) Lavinia Cananzi

3) Alessio Ciria

4) Ivan Crementi

5) Tiziana Gregorio

6) Claudia Gugliotta

7) Marco Gugliotta

8) Angela Puglisi

9) Giovanna Saccà

10) Antonino Scarci

11) Antonella Totaro

12) Francesco Vito

Assessori designati: Francesco Vito e Antonella Totaro