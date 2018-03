Roccalumera. Franco Vito portavoce comunale di Sicilia Vera, il 25 le primarie

ROCCALUMERA. Si è insediato il Comitato comunale di Sicilia Vera, del quale fanno già parte 60 iscritti. Collegialmente è stato nominato il portavoce, nella persona di Franco Vito. Sicilia Vera ha annunciato che il prossimo 25 marzo si terranno le primarie, dalle quali verrà fuori il nome del candidato a sindaco alle amministrative, ormai prossime. Domenica scorsa Sicilia Vera ha tenuto un comizio in piazza Municipio (parecchio partecipato), il primo di questa campagna elettorale. Sul palco sono saliti l’architetto roccalumerese Giuseppe Lombardo, il sindaco di S. Teresa Danilo Lo Giudice e l’onorevole Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera. “Non ci sono autocandidature – ha evidenziato Lombardo, sottolineando che non è al momento candidato a sindaco – in quanto a scegliere chi rappresenterà Sicilia Vera nella corsa alla sindacatura saranno democraticamente quanti parteciperanno alle primarie”.