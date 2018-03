Roccalumera. La minoranza: "Politica avvelenata, si volti pagina" VIDEO

ROCCALUMERA. “Siamo disponibili a dialogare con tutti i gruppi alternativi all’attuale Amministrazione e tale posizione è dettata dal nostro senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza che auspica con insistenza la creazione di una coalizione unitaria”. Quello del gruppo “Per Roccalumera” è un messaggio chiaro. Rivolto ai cittadini ma anche e soprattutto alle forze politiche “alternative” all’Amministrazione uscente, guidata dal sindaco Gaetano Argiroffi. Nei prossimi giorni se ne saprà di più in merito ad eventuali intese. Un messaggio simile è stato lanciato nei giorni scorsi da Sicilia Vera. Si dovrà ancora attendere. Intanto i consiglieri di opposizione Rita Corrini, Antonella Totaro, Giuseppe Melita e Ada Maccarrone hanno tenuto una conferenza, per fare il punto della situazione, insieme al leader del gruppo, Francesco Santisi. Con la conferenza stampa di oggi – esordisce il capogruppo consiliare Corrini - il gruppo ‘Per Roccalumera’, ha inteso partecipare alla cittadinanza la situazione politico-amministrativa attuale e, soprattutto, come intende continuare a contribuire in maniera costruttiva alla crescita del proprio paese in vista delle prossime elezioni amministrative. Il gruppo, che è rimasto coeso, in questi cinque anni ha approfondito in modo puntuale le questioni che si sono presentate ed ha sostenuto tutte le battaglie che si sono rese necessarie nell’interesse della collettività, portando così all’attenzione del consiglio comunale problematiche che interessavano la cittadinanza ed inchiodando il Sindaco alle proprie responsabilità. L’attuale Amministrazione, al contrario – incalza Corrini - in un momento di grande cambiamento politico-sociale, si è rinchiusa nel palazzo municipale, come in una torre d’avorio, sorda a qualsiasi confronto con la cittadinanza e con le categorie produttive in particolare, pregiudicando con tale condotta lo sviluppo del paese”. Sono ormai imminenti le elezioni amministrative e tra pochi mesi la cittadinanza sceglierà l’amministrazione che guiderà nei prossimi anni il Comune. “Il nostro impegno – sottolinea Francesco Santisi - continuerà per cambiare un modo di amministrare che ha creato soltanto divisioni nel paese. Dal dibattito con i cittadini e all’interno del nostro gruppo sono emerse quelle linee programmatiche (valorizzazione beni comunali e risorse naturali, turismo, viabilità alternativa, agricoltura, etc.) che noi poniamo quale base di partenza per un confronto serio e costruttivo con le altre forze politiche”. Ad avviso di Francesco Santisi “occorre un programma elettorale chiaro con percorsi individuati e tempi ben scanditi per renderlo attuabile e credibile e che a breve condivideremo con la cittadinanza. La nostra, infatti, è sempre stata una politica inclusiva, che deve vedere uniti i cittadini, singoli o associati, attorno ad un progetto di sviluppo innovativo e sostenibile per Roccalumera, scevra da sterili personalismi che non interessano a nessuno e avvelenano soltanto il confronto politico. Noi siamo pronti, pertanto – conclude Santisi - a confrontarci su basi programmatiche nel rispetto reciproco, contribuendo così alla nascita di una nuova amministrazione che abbia come unico obiettivo la crescita socio-culturale ed economica di Roccalumera”.