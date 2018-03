Roccalumera. Sicilia Vera apre la campagna elettorale, comizio di De Luca

ROCCALUMERA. L’onorevole Cateno De Luca aprirà domani (domenica) la campagna elettorale di Sicilia Vera in vista delle prossime amministrative. L’appuntamento è in piazza Municipio alle 19. Il comizio avrè come tema “Il buon governo delle municipalità” che grazie alla costituzione dei comitati territoriali di Sicilia Vera “si sta cercando di esportare come modello che ha già funzionato – spiegano gli esponenti di Sicilia Vera - in comuni di piccole dimensioni quale Fiumedinisi e di medie dimensione quale Santa Teresa di Riva. Modello che in ogni caso si può esportare solo con la più ampia partecipazione popolare possibile, sia per la scelta del candidato sindaco e sia per la formazione del programma stesso”. Sicilia Vera si pone quale alternativa dell’Amministrazione comunale uscente guidata dal sindaco Gaetano Argiroffi, che sicuramente si ricandiderà.