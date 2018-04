Saitta: "Prevale il buon senso. Con Quero e Russo il centro sinistra è unito"

Il centro sinistra è pronto a partire in modo compatto, dopo i ritardi accumulati nelle scorse settimane prima di concordare sul nome di Antonio Saitta.

L’unità è l’arma in più, come evidenzia in una nota il candidato sindaco: “La riflessione degli amici Alessandro Russo e Francesco Palano Quero, insieme al loro gruppo politico, fa prevalere il buon senso tra uomini perbene che hanno a cuore appartenenza politica e responsabilità per il futuro di Messina. Il loro sostegno alla mia candidatura, insieme a Maria Flavia Timbro consolidano la forza del centrosinistra che trova la sua completa unità, ripartendo proprio dalla nostra città e dalle amministrative di giugno. E’ il vigore di quel “noi” che ieri ha ribadito Felice Calabrò nel corso di un’intervista a Tempostretto e che mi trova assolutamente d’accordo”.

Saitta fa riferimento alle divisioni che si stanno riscontrando nel centro destra ed evidenzia il clima di unità che invece si respira nel fronte Dem e alleati e che sarà trasmesso ai cittadini in questa campagna elettorale

“Dimostriamo di essere persone responsabili che scelgono di fare politica non da ‘separati in casa’ o per interessi personali – prosegue Saitta - come sta avvenendo da altre parti: un comportamento che i messinesi hanno compreso e valuteranno. Prima di tutto non dobbiamo dimenticare il rispetto verso i cittadini, rispetto che, chiunque scenda in campo, deve mettere al primo posto se poi vuole amministrare nell’interesse comune, tra la gente e in modo eticamente corretto”.