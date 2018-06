Sara Mangraviti nuovo assessore designato alle Politiche Sociali di Sciacca

È Sara Mangraviti il nuovo assessore designato alle Politiche Sociali di Gaetano Sciacca (M5S), chiamata a sostituire Cristina Rossitto Puglisi ( vedi qui).

Nata a Messina nel 1979, lavora come psicologa presso il Centro socio educativo del comune di Messina. Laureata in psicologia clinica e di comunità, specializzata in psicoterapia, ha conseguito un master in Criminologia e uno in psicologia delle Dipendenze. Esperta di progettazione sociale, fa parte degli esperti in psicologia e criminologia per il distretto della corte d’Appello di Messina (d.provv. 78/17 del 2017). Per diversi anni ha svolto attività di volontariato con i detenuti della Casa Circondariale.

È inoltre membro del comitato consuntivo Asp Messina e del gruppo messinese della campagna nazionale "Mettiamoci in gioco". Da oltre 7 anni si occupa di terzo settore con l’associazione "Trecentosessanta Gradi Onlus", portando avanti progetti e attività di volontariato a sostegno delle fasce più deboli e incentivando il lavoro di rete con associazioni ed enti territoriali.

Il neo assessore designato sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa.

In attesa dell’ evento di Piazza Cairoli con Luigi Di Maio, previsto oggi alle 21, che Tempostretto TV trasmetterà in diretta, è continuato il tour in città del candidato sindaco pentastellato, che ha fatto tappa a San Licandro e a Torre Faro per la presentazione dei programmi della 5° e della 6° Circoscrizione.