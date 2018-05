Scaletta. Mario Briguglio torna in pista, è lui il competitor di Moschella

SCALETTA ZANCLEA. Mario Briguglio torna in pista, dopo cinque anni di stop forzato in quanto reduce da una doppia legislatura come sindaco. Sarà lui il 10 giugno a contendere la carica di primo cittadino all’uscente Gianfranco Moschella che cinque anni addietro batté il papà di Mario Briguglio, Gianni, sindaco per tanti anni della cittadina jonica prima di lasciare lo scettro al figlio. La lista che fa capo a Briguglio (“RipartiAmo Scaletta”) è composta da sette uomini e tre donne.

LA LISTA

1) Salvatore Auditore

2) Walter Auditore

3) Giuseppe Spadaro

4) Gaetano Magno

5) Francesco De Salvo

6) Salvatore Micali

7) Daniela Di Ciuccio

8) Loredana Merlino

9) Sonia Basile

10) Carmen Urbano

Assessori designati: Daniela Di Ciuccio e Salvatore Auditore