Le sfide nei Quartieri: nuovi duelli, tentativi di riconferme, addii

C’è un’altra partita, meno visibile mediaticamente ma non per questo meno importante, che si sta giocando in vista delle amministrative ed è quella per le sei Circoscrizioni.

Nuovi duelli in vista oppure uscenti in cerca di riconferme, il quadro è molto cambiato rispetto a quello del 2013, con le formazioni ribaltate, perché 5 anni fa il pallino era in mano al centro sinistra a trazione genovesiana mentre adesso è l’esatto opposto.

I nuovi duelli saranno là dove non si candidano gli uscenti: nella prima circoscrizione ha annunciato di non ricandidarsi il presidente “storico” Enzo Messina, che ha dedicato anni di passione politica al suo territorio. Nella quarta circoscrizione un analogo addio ad un altro storico presidente: Francesco Palano Quero, anche lui dedito anima e corpo alla passione politica ed all’impegno nel territorio.

La presidenza lasciata da Enzo Messina al primo quartiere sarà contesa tra Antonio Restuccia, per il centro destra (Gruppo Germanà), il consigliere uscente Giovanni Scopelliti per il centro sinistra (gruppo Picciolo) mentre sono in fase di definizione le altre candidature alla presidenza.

Nel quarto quartiere prende il “timone” della candidatura alla presidenza lasciato da Palano Quero il consigliere uscente Dino Smedile, centro sinistra, che se la dovrà vedere con la sfidante del centro destra Maria Fernanda Gervasi (consigliera uscente), Renato Coletta per il M5S e con ogni probabilità con Peppe Chiarella (la lista Leali della candidata sindaco Emilia Barrile).

Cerca la riconferma nel terzo quartiere il presidente uscente Lino Cucè, che nel 2013 fu eletto con il centro sinistra e adesso è centro destra. Sfiderà Tonino Cafeo (CMdB) e per il centro sinistra il consigliere uscente Alessandro Cacciotto.

Nella quinta circoscrizione la sfida è tra il candidato del centro destra Ivan Cutè (gruppo Germanà), Franco Laimo (centro sinistra) e Ciccio Mucciardi (lista civica di quartiere).

Nella seconda circoscrizione punta alla riconferma il presidente uscente Zullo con il centro sinistra mentre nel fronte opposto c’è Davide Siracusano, ed i 5Stelle stanno pensando a Domenico Disabato.

Nella sesta circoscrizione il presidente uscente Orazio Laganà cede il passo a Matteo Mangraviti (area Genovese) mentre nel centro sinistra punta alla presidenza il consigliere Mario Biancuzzo (gruppo D’Alia).

Rosaria Brancato