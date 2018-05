Sorteggiati gli scrutatori, ecco l'elenco. IN ALLEGATO

La commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco Renato Accorinti e composta dai consiglieri comunali Nicola Cucinotta e Lucia Fenech, ha estratto i 1286 scrutatori per le elezioni amministrative del 10 giugno. Saranno 5 gli scrutatori nei 254 seggi, mentre due scrutatori saranno assegnati agli otto seggi speciali.

8.080 domande presentate in cui risultano residenti 1043 scrutatori nella prima municipalità; 1154 nella seconda; 2103 nella terza; 1167 nella quarta; 1620 nella quinta; 981 nella sesta; mentre 12 domande sono state escluse per assenza di requisiti.

Per l’elaborazione al computer del Centro elettronico, sono stati inseriti, scelti da parte di sei cittadini presenti alle operazioni, il numero 41 come passo di estrazione ed il numero 19 come record d’inizio conteggio.

L’avviso dell’avvenuta nomina deve essere notificato agli interessati nel più breve termine e poiché la legge prevede che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione siano mantenuti anche per il secondo turno, nell’avviso sarà inoltre specificata la data dell’eventuale turno di ballottaggio e l’avvertenza che, ricorrendo tale ipotesi, il nominato scrutatore dovrà ripresentarsi al seggio nei giorni e nelle ore indicate. Nel caso di impossibilità, per qualche scrutatore di assumere le funzioni, dovrà essere data immediata notizia al Comune per la sua sostituzione.