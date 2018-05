Taormina, è corsa a tre: Cilona, Tronchet e Bolognari. Raneri resta fuori

Taormina. Alla fine sono rimasti in tre: Salvo Cilona, Eddy Tronchet e Mario Bolognari. Saranno loro a contendersi la poltrona più ambita di Palazzo dei Giurati. La quarta lista, che avrebbe dovuto far capo ad Andrea Raneri, non c'è. La presentazione delle liste mette la parola fine alla prima fase della campagna elettorale. E ne apre una nuova, che porterà dritta alla tornata del prossimo 10 giugno. Le grandi manovre politiche sono al momento finite. Ma soltanto quelle per accaparrarsi i candidati...

LE LISTE

“La Nostra Taormina”, candidato sindaco Mario Bolognari

Graziella Longo, Piero Benigni, Francesca Gullotta, Alessandra Caltabiano, Marcello Passalacqua, Maria Grazia Russotti, Jonathan Sferra, Lucia Gaberscek, Nicola Sciglio, Manfredi Faraci, Salvo Brocato, Salvatore Abbate, Ruggero Lombardo, Giuseppe Sterrantino, Enzo Scibilia, Andrea Carpita

Assessori designati: Enzo Scibilia e Andrea Carpita

Lista M5S, candidato sindaco Eddy Tronchet

Nicola Salerno, Roberta Schiera, Rosario Puglia, Carlotta Papale, Lorenzo Scavo, Lucia Esposito, Giuseppe D’Angelo, Dèsirèe Ceraolo, Salvatore Bonajuto, Rosario Buciunì, Piero Arrigo, Antonio Giuffrida, Laila Coslovi, Alfio Scuto, Laura Cacopardo, Davide Ferrara

Assessori designati: Rosario Puglia e Piero Arrigo

“Taormina Bellissima”, candidato sindaco Salvo Cilona: Vittorio Sabato, Antonio D’Aveni, Vittorio Conti, Gaetano Carella, Alessandra Cullurà, Claudio Giardina, Alessandro Currenti, Erminia La Vergata, Carmelo Leonardi, Giuseppe Lo Turco, Nino Moschella, Pina Raneri, Rosy Sterrantino, Simona Ratone, Stefano Sciacca e Danilo La Monica

Assessori designati: Claudio Giardina e Vittorio Conti