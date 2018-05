Taormina. De Vita indica Bolognari: "Ecco i 10 punti che ci accomunano"

Taormina. "Al termine di un percorso costellato di delusioni e tradimenti, ma ricco di rapporti umani e condivisione di idee e progettualità, dopo il fallimento di ogni tentativo di rendere competitiva la lista denominata “Taormina Perla dello Jonio” e poi l’accordo con Raneri, il gruppo “Taormina Futura”, dopo una serie di incontri e ragionamenti, centrati principalmente sulla possibilità di affrontare i problemi della città e quindi sulle soluzioni programmatiche, sugli obiettivi progettuali e sulle scelte da compiere, ha maturato una decisione riguardo la scelta del candidato sindaco da sostenere alla prossime elezioni amministrative in programma il 10 giugno: “Taormina Futura ha scelto Mario Bolognari e la sua lista “La nostra Taormina” con la quale si condivide l’esigenza di proporre alla città un progetto dove esperienza ed innovazione, competenza e cambiamento si fondono per disegnare un futuro di sviluppo sostenibile". A parlare è Bruno De Vita, il quale sostiene che "sono moltissimi i punti programmatici condivisi, ritenuti indispensabili per il rilancio dell’azione amministrativa. Li cita in una sorta di decalogo:

Politica di contenimento e razionalizzazione dei costi, mediante lotta all'evasione ed all'elusione fiscale e piena funzionalità del patrimonio cittadino; Politica di sostenibilità ambientale e revisione dello strumento di programmazione urbanistica; Pianificazione della viabilità ed avvio Ztl, puntando alla progressiva pedonalizzazione del centro storico; Organizzazione del settore rifiuti, puntando sulla raccolta differenziata e determinando scelte in funzione dell' "obiettivo zero rifiuti"; Riorganizzazione della gestione e fruizione dei beni culturali in un'ottica di sistema integrato anche in funzione del riconoscimento Unesco; Immediata chiusura del percorso di liquidazione dell'Asm e ritorno ad una gestione di rilancio e sviluppo, nell'ottica di rafforzamento del ruolo di "multiservizi"; Potenziare i servizi alla persona ed alle fasce deboli della popolazione; Applicare negli uffici comunali i principi di trasparenza, programmazione per obiettivi e valutazione delle "performance" dei soggetti apicali; Centralità delle azioni volte a determinare sviluppo nel settore del turismo e destagionalizzazione.