Taormina. M5S, Tronchet candidato a sindaco e incaricato di formare la lista

TAORMINA. Il Meetup “Taorminesi in Movimento” ha iniziato da mesi una serie di consultazioni sul territorio taorminese per avviare un progetto politico e realizzare una lista da presentare alle prossime elezioni comunali sotto il simbolo e la certificazione del M5S. Gli attivisti del Meetup Antonio Giuffrida, Giuseppe D'Angelo, Rosario Puglia, Nicola Salerno, Lorenzo Scavo, Chiara Rozzi ed Orazio Sorrentino, cioè le persone che in questi 5 anni hanno dato prova di coerenza al gruppo, hanno organizzato manifestazioni, battaglie civiche, sono stati in prima linea nel sostenere e portare avanti le idee del M5S in città, hanno deciso di prendere una posizione su le tante voci che corrono in questi giorni.

Sentito l'interessato e avuta la sua disponibilità, è stata data piena fiducia a Eddy Tronchet a rappresentare gli interessi del gruppo nella formazione di una lista di cui lui sarà il candidato sindaco. Tale lista dovrà ottemperare a tutti i requisiti che il M5S richiede per la certificazione e quindi la validità a presentarsi sotto il simbolo dei Pentastellati. A coadiuvare ed affiancare Eddy Tronchet sarà l’intero MeetUp “Taorminesi in Movimento”.