Taormina, Prospettiva nuova "rettifica" Raneri: "Nessuna indicazione di voto"

TAORMINA. Il gruppo Prospettiva nuova “non intende dare alcuna indicazione di voto” in vista delle prossime elezioni del 10 giugno. Ha preferito che “ognuno dei propri sostenitori possa esprimere liberamente la propria scelta politica”. Lo precisa una nota inviata da Eugenio Raneri, a “rettifica” delle dichiarazioni che erano state rilasciate da Andrea Raneri, l’ex vicesindaco che dopo avere annunciato la candidatura alla carica di primo cittadino non si è poi presentato venendo meno le condizioni di allestire la lista di supporto. Andrea Raneri aveva indicato Mario Bolognari. Adesso è giunta la presentazione della “squadra” che con lui stava lavorando alla candidatura. Nei giorni scorsi si sono riuniti i rappresentanti di "Prospettiva Nuova" per discutere ed esaminare “la dichiarazione unilaterale pubblicata da Andrea Raneri. Alla luce di quanto accaduto – si legge nella nota - è parso doveroso rivolgere le nostre precisazioni e puntualizzazioni a tutti coloro che hanno creduto, e continuano a credere, nella validità ed integrità delle nostre persone, dei nostri valori democratici e dei nostri progetti per migliorare Taormina. Pertanto, è d’obbligo chiarire che le dichiarazioni pubblicate da Andrea Raneri dopo la mancata presentazione della lista Prospettiva Nuova di cui lo stesso Raneri doveva essere il candidato sindaco, devono ritenersi espressione e determinazione di Andrea Raneri e non anche del gruppo Prospettiva Nuova”. Viene poi specificato che “per il gruppo alcuni principi e metodi e criteri sono imprescindibili: in primis, risulta imprescindibile nella dinamica di gruppo, la democratica condivisione di scelte, obiettivi e metodi, che devono essere il frutto e l’espressione del gruppo e non del singolo. Per tale ragione, è necessario e coerente precisare ai moltissimi sostenitori del gruppo Prospettiva Nuova, che le dichiarazioni di Andrea Raneri devono intendersi opinioni personali ed unilateralmente prese al di fuori di una decisione a maggioranza del gruppo. Piuttosto e per voler dare coerenza al principio democratico sopra enunciato, il gruppo, per la tornata elettorale del 10 giugno, in cui si rinnoverà il sindaco ed il Consiglio comunale, non intende dare alcuna indicazione di voto preferendo che ognuno dei propri sostenitori possa esprimere liberamente la propria, scelta politica”. Ciò è quello che si è deciso “dopo aver considerato che il progetto ed il programma di Prospettiva Nuova si poneva come alternativa a ciascuno degli atri gruppi rispetto ai quali, Prospettiva Nuova, non ritiene opportuno identificarsi per correttezza e coerenza politica. Resta fermo però che ciascuno come singolo sarà libero di esprimere la propria preferenza rispetto ai candidati che parteciperanno alla tornata elettorale 2018, senza doverne preferire, a nome del gruppo, nessuno tra quelli in competizione”. Infine è stato comunicato che “Prospettiva Nuova intende strutturarsi in movimento politico al fine di concorrere alla crescita democratica della Città di Taormina, in tal senso designerà successivamente i rappresentanti del gruppo che, tra l’altro, avrà una nuova denominazione”.