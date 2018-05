Taormina. Vertice in casa "Prospettiva nuova", questa sera indicazione di voto

TAORMINA. Nella capitale siciliana del turismo si respira aria di campagna elettorale a pieni polmoni. Le grandi manovre non sono finite. E il dibattito si sta infiammando, come era prevedibile. In questo contesto si inserisce l’incontro previsto per questa sera tra i componenti di “Prospettiva nuova”, il gruppo che fa capo all’ex vicesindaco Andrea Raneri. Avrebbe dovuto essere il quarto candidato sindaco in competizione il prossimo 10 giugno. Ma alla fine la lista non è stata presentata “perché – spiega – non si sono verificate le convergenze per avanzare una prospettiva nuova alla città”. Il gruppo resta così fuori dal Consiglio comunale “ ma non dalla vita politica” tiene a ribadire Raneri. La riunione di questa sera servirà a tracciare una indicazione di voto “per quanto riguarda il candidato alla carica di primo cittadino”. Raneri non si spinge oltre, anche se da indiscrezioni sembra che a suo avviso le maggiori garanzie provengano dal fronte Bolognari. Solo voci? Se ne saprà di più a breve. «Mi scuso – chiosa Raneri – con quanti hanno creduto in me. Mi scuso con quanti hanno appoggiato il nostro progetto se non sono riuscito nel compito di costruire in breve tempo una lista competitiva ed alternativa a quelle in gioco. Mi scuso con quanti hanno apprezzato le nostre idee e le nostre proposte per la città. A questi taorminesi voglio dire che l’azione di “Prospettiva Nuova” non si arresterà. Con impegno, passione e responsabilità il nostro gruppo vuole continuare quel percorso di cambiamento intrapreso nei mesi scorsi”.