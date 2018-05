Teatro, Fiorino: "Dalla Pizzo campagna denigratoria e falsa". Nota di Bramanti

Le dimissioni della consigliera Mariangela Pizzo sono l’ultimo atto di una vicenda che tiene banco da diversi mesi e che ha spinto il presidente dell’Ente Luciano Fiorino a lanciare un accorato appello alle istituzioni per salvare il Vittorio Emanuele.

Alla Pizzo risponde oggi Fiorino:

“Prendo atto delle sue irrevocabili dimissioni con grande rammarico, derivante dalla certezza che tale suo gesto non giova al bene del Teatro - che con tanta fatica gli organi amministrativi hanno perseguito finora - e non contribuisce allo sforzo comune che ho sempre promosso nell’esclusivo interesse dell’Ente e della comunità messinese.- spiega il presidente del Teatro- Il rammarico per le sue dimissioni è accresciuto, se possibile, dalla polemicità e dall’inesattezza degli argomenti che lo hanno motivato, basati su un travisamento di fatti e responsabilità che, facendo salva la buona fede, rivela una conoscenza approssimativa del quadro normativo sotteso alle attività del Teatro e una conseguente, profonda confusione in merito ai compiti, alle prerogative e alle responsabilità dei vari organi dell’Ente. Ad ogni modo, col solo fine di tutelare, anche in questa fase resa convulsa dai suoi comportamenti ed esternazioni, l’unico interesse che conta, cioè quello della massima autorità culturale pubblica della nostra città, che mi onoro di presiedere, la prego di cessare la campagna denigratoria a mezzo stampa da lei intrapresa e, se lo riterrà opportuno, portare all’attenzione degli organi giudiziari competenti qualunque mia azione che lei dovesse ritenere illecita o tesa a danneggiare l’Ente.

Il Presidente dell’EAR Teatro di Messina

Luciano Fiorino

Sulla vicenda dopo la solidarietà del candidato sindaco del M5S Gaetano Sciacca allo sciopero della fame annunciato da Simona Celi, direttore artistico dell’Ente, si registra la nota del candidato sindaco Dino Bramanti:

Sgomenta quanto sta accadendo in questi ultimi giorni al Teatro Vittorio Emanuele, con l’esplosione di dissidi finora rimasti evidentemente sotterranei, con l’approssimarsi della data delle delezioni. Questi eventi rischiano di compromettere il futuro dell’Ente. Futuro che oggi appare assolutamente incerto, non solo per questioni economiche a causa della riduzione dei trasferimenti regionali e della reiterata mancata contribuzione del Comune di Messina, ma anche per le conseguenze di divisioni interne al Cda che hanno compromesso una serena gestione del Teatro. La mancata partecipazione alle sedute di Cda prima e le dimissioni poi, dell’architetto Mariangela Pizzo, hanno di fatto comportato la paralisi dell’attività dell’Ente. Porterò all’attenzione del presidente Musumeci e dell’assessore Pappalardo la delicatissima questione del Teatro che da diversi mesi è privo del consigliere la cui nomina spetta alla Regione, dopo le dimissioni di Jervolino. Temo che le dimissioni di Mariangela Pizzo, nominata da Accorinti, abbiano finito con il paralizzare definitivamente l’attività dell’Ente e il mio auspicio è che si trovi comunque una soluzione per dare risposte anche all’appello accorato del Presidente Luciano Fiorino e di quanti hanno a cuore il Teatro Vittorio Emanuele. Con le dimissioni della consigliera infatti, il Cda è diventato una scatola vuota, essendo rimasto il solo presidente Fiorino. Un’ultima riflessione riguarda la piena solidarietà alla direttrice artistica della prosa Simona Celi, che ha annunciato lo sciopero della fame per portare all’attenzione di tutti una situazione di stallo che nuoce all’Ente ed al prestigio del Teatro. Il mio plauso va a chi, come Simona Celi con passione, professionalità e competenze, pur tra tanti sacrifici ed ostacoli, ha messo il Teatro al primo posto, operando, tra l’altro a titolo gratuito".