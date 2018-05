Alì Terme. Giaquinta: "Termalismo strategico per rilanciare il paese"

ALI' TERME. Il candidato sindaco Carlo Giaquinta, supportato dalla sua squadra, ha illustrato nei locali del Circolo della cultura, punto per punto, in maniera dettagliata, il suo programma "frutto di idee e spunti arrivati da una consultazione con i cittadini stessi". Giaquinta spiega ai cittadini che “Alì Terme è un terreno fertile ma manca di sinergie”. Un primo obiettivo è dare nuova luce al termalismo punta di diamante della cittadina aliese. "Per rilanciare il termalismo - sostiene il candidato primo cittadino - bisogna potenziare le infrastrutture presenti nel territorio, creare una finestra di dialogo con i turisti e monitorare continuamente la qualità dei servizi offerti in modo da poter fidelizzare i turisti e invogliarli a tornare".

Giaquinta parla di occupazione giovanile e a tal proposito afferma: “Il lavoro è un diritto, non uno scambio di favori. Ribellatevi a questo gioco che non crea altro che una trappola dalla quale non troverete scampo”. Un punto sul quale il candidato si è particolarmente soffermato è il decoro del cimitero sollevando una polemica sullo stato di degrado nel quale versa. “ E’ una vergogna – afferma – lo stato in cui versa il camposanto. Non dobbiamo permettere che questo accada”. Per fare in modo che le cose cambino il candidato nel suo programma prevede "una figura specifica che si occupi del cimitero e delle telecamere di sorveglianza per non permettere che avvengano dei furti". Nel programma è stata inserita anche la creazione di uno spazio in paese dedicato agli animali "perché, sostiene il candidato, è giusto che gli animali stiano bene come noi". Oggi il via ai comizi. Giaquinta presenterà la sua squadra, le competenze e le storie di ogni candidato.