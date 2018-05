Alì Terme. L' “Orgoglio Aliese” del sindaco uscente Giuseppe Marino. La lista

ALI' TERME. Giuseppe Marino ripresenta la sua candidatura con una nuova squadra composta da 5 donne e 5 uomini, il nome della lista è “Orgoglio Aliese”. Gli assessori designati sono Salvino Muscarello e Angelo Gugliotta. “Mi ripresento ai cittadini – dichiara Marino – con senso di responsabilità e con una squadra totalmente rinnovata forte e dinamica. Professionisti, imprenditori, giovani e meno giovani che consentiranno di dare vita ad una amministrazione di cambiamento e di continuare nella realizzazione dei progetti già avviati nel precedente quinquennio. Spero in una campagna serena e costruttiva”. La lista ha già chiari alcuni punti su cui lavorare. Tra gli interventi più urgenti vi sono il miglioramento della funzionalità degli uffici comunali, lancio efficiente della raccolta differenziata, miglioramento della viabilità e creazione di nuove aree destinate al parcheggio, incremento dell’offerta turistica, termale e religiosa, ottenimento della bandiera blu, creazione di un team apposito per la partecipazione ai bandi di finanziamento Europei e Religionali, ottimizzazione della fruizione del Centro Diurno e delle strutture sportive già presenti, Sostegno all’ associazionismo, costruzione di un nuovo plesso per la scuola elementare, sistemazione delle strade poderali e produzione di prodotti tipici locali e dell’artigianato.

La lista:

1. Antonia Briguglio detta Antonella

2. Giusi Carbone

3.Riccardo Falcone

4. Anna Maria Antonietta Grasso

5. Angelo Gugliotta

6. Christian Mazzucco

7. Concetta Micali

8. Salvino Muscarello

9. Giuseppe Pistone

10. Agata Tringali

