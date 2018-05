Tour di Bramanti tra le Ville della città: degrado e abbandono

Viaggio del candidato sindaco del centrodestra Dino Bramanti tra le villette della città. «Più che un tour mi è sembrato un viaggio dell’orrore» ha commentato sulla sua pagina Facebook. Sensazione che spiega anche in un comunicato.

“Il comune denominatore che caratterizza Villa Dante, Villetta Quasimodo, Villa Mazzini, Villa Sabin, Lungomare del Ringo è uno solo: abbandono. E’ stato - scrive - un “viaggio” tra strutture che sembrano essere dimenticate da chi dovrebbe averne cura. Mentre attraversavo Villa Dante o Villa Mazzini mi sono fermato spesso a parlare con gli anziani, con le mamme, con gli studenti che incontravo e la parola che usavano termini come “incuria”, “desolazione”.

“Il Centro anziani di Villa Dante – continua Bramanti - per molti anni è stato lasciato in condizioni di abbandono e soltanto adesso sono stati avviati i primi lavori. L’Arena dove si tenevano concerti e spettacoli è chiusa e inagibile. Per la piscina la Federazione Nuoto ha chiesto a lungo la gestione ma negli anni scorsi si è perso tempo prezioso. Quello che manca in tutti questi spazi verdi è la manutenzione, la cura, il decoro. Dovrebbero essere i polmoni verdi di ogni quartiere invece, solo per fare un esempio, Villa Sabin, frequentata da molti sportivi è impraticabile”.

“Il Lungomare del Ringo, intitolato allo stimato e compianto giornalista della Gazzetta del Sud Biagio Belfiore è totalmente abbandonata e priva di manutenzione nonostante le reiterate proteste della figlia Beatrice. L’area destinata ad attività ludiche non è più usufruibile. Non è questo lo stato in cui un’amministrazione che ha cuore la qualità della vita dei cittadini può lasciare le Ville e gli spazi verdi. E’ da questi interventi che si deve iniziare e che sono quelli che i messinesi reclamano: attenzione, pulizia di strade e spazi verdi, ripristino del decoro, cura di quegli spazi comuni che sono destinati al relax, al tempo libero, alle famiglie, ai giovani, a quanti vogliono semplicemente fare una passeggiata o una corsa sotto gli alberi o giocare a pallone con il figlio. Gesti semplici che però a quanto pare in questo momento non è possibile fare, perchè persino andare al Centro per anziani è un disagio, o usufruire dell’Arena per uno spettacolo nel cuore della città”.

“Una buona amministrazione – conclude il candidato del centrodestra - inizia da qui”.