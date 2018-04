Tre liste con Accorinti, ma nessuna fa il “pienone”. TUTTI I NOMI

Renato Accorinti tenta il bis. Il prossimo 10 giugno il sindaco uscente chiederà agli elettori messinesi la riconferma. Le liste a supporto della sua candidatura saranno tre, ma al momento nessuna di queste riesce raggiungere quota 32. In base alla legge, ogni lista può essere composta da un minimo di 21 ad un massimo di 32 nominativi, tanti quanti sono i seggi da assegnare in Consiglio Comunale.

La normativa vigente prevede infatti che nei comuni con popolazione da 100.001 e fino a 250.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3 (cifra arrotondata all’unità superiore in caso di decimali), e quindi da almeno 21 candidati e non più di 32.

La lista “Renato Accorinti sindaco”, dove confluiranno lo stesso primo cittadino e gli assessori in carica Guido Signorino (che correrà in coppia con la moglie Marina La Rocca), Sergio De Cola e Nina Santisi si ferma a 25 nominativi.

La lista “Percorso Comune”, targata Cacciola, non supera i 23 candidati. Il vicesindaco, al di là del nome dato alla lista, ha voluto in realtà intraprendere un percorso separato da Accorinti e dai colleghi di giunta , per pesarsi elettoralmente, ma è riuscito a coinvolgere poco più di una ventina di persone.

E’ andata decisamente meglio al Movimento Cambiamo Messina dal Basso , nella cui lista figurano 30 candidati, tra cui gli assessori in carica Federico Alagna, Daniele Ialacqua e Sebastiano Pino. In corsa ci sono anche le consigliere comunali uscenti Ivana Risitano e Cecilia Caccamo.

Schierati con Accorinti ci anche sono anche; la giornalista Palmira Mancuso; l’esperto di Palazzo Zanca Giovanni Calabrò, diventato ‘noto’ dopo la messa in onda della trasmissione di Concita De Gregorio “fuori Roma”; l’ex segretario dei giovani democratici Guglielmo Sidoti (tutti e tre nella lista “Accorinti sindaco” ); il consigliere uscente della VI Circoscrizione Giuseppe Sanò, ex Sicilia Futura, candidato al Consiglio comunale nella lista “Percorso Comune”.

In queste ore, tutti i candidati sono impegnati nella raccolta firme per la presentazione ufficiale delle liste.

La campagna elettorale è ormai entrata le vivo e, nella giornata di ieri, non sono mancate le polemiche dopo la pubblicazione da parte dell’assessore Cacciola, sulla pagina Fb di “Percorso Comune”, del seguente post : «Importante comunicazione per chi volesse partecipare al Festival degli Aquiloni di Capo Peloro | 2^ Ed. L'ATM ha messo a disposizione due navette per poter lasciare l'auto più lontano e non intasare la mobilità di Torre Faro. Il Capolinea è in via Circuito, presso la statua di Padre Pio».

Secondo l’esponente di CapitaleMessina , Gianfranco Salmeri l’assessore Cacciola ha strumentalizzato « fini elettorali, in un solo colpo, un evento pubblico (organizzato dalla Proloco Peloro), ma anche un servizio pubblico (l’ATM)».

Più passano i giorni, più la clima elettorale si infuoca.

Di seguito tutti i nomi dei candidati nelle tre liste che sostengono la candidatura bis di Renato Acccorinti:

RENATO ACCORINTI SINDACO: Renato Accorinti, Guido Signorino, Nina Santisi, Sergio De Cola, Palmira Mancuso, Antonio Zanghì, Gianluca Manca, Margherita Lo Giudice, Marina La Rocca, Daniela Picciolo, Guglielmo Sidoti, Maria Franzò, Giuseppe Cardullo, Enzo Romeo, Giuseppe Frassica, Letterio Grasso, Giovanni Calabrò, Marcello Marino, Iman Sadeq, Ornella Pallucca, Antonella Bruno, Letizia Costa, Nunzia Panarello, Rosario Gemellaro, Isuf Ferizai, Antonina Angileri.

PERCORSO COMUNE: Gaetano Cacciola, Giacoma Grazia Andronico, Nicoletta Brillante, Nuccio Coco, Corrada Johnson D’Amico, Santa Di Stefano, Pina Gemellaro, Lucia Gullì, Daniela La Manna, Domenico Maiorana, Ivan Mazzagatti, Katia Miuccio, Sandro Penna, Marco Previti, Patrizia Pulejo, Leonardo Russo, Giuseppe Sanò, Grazia Scarcella, Giacoma Sturniolo, Pippo Sulfaro, Maria Trovato, Rosario Tuvè, Elisabetta Zanghì.

CAMBIAMO MESSINA DAL BASSO: Ivana Risitano, Cecilia Caccamo, Daniele Ialacqua, Sebastiano Pino, Federico Alagna, Christian Mangano, Carmelo Cabibbo, Fabrizio Saffioti, Paolo Todaro, Katia Gussio, Francesca Abate, Antonino Toscano, Antonio Vitarelli, Massimo Quadarella, Nicola Lembo, Franco Sorrenti ,Basilio Buttà, Iotis Panos “Mythos”, Tania Bambaci, Dina Maiolo, Claudio Vallone, Alessandro Grussu, Viviana Lo Furno, Gabriella Amico, Angela Giuffrida, Emanuela Previti, Giovanna Andronico, Vittoria Arena, Nicola Balestri, Alessandra Marturano.

Danila La Torre