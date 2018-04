Trischitta “svela” il secondo assessore designato: l’avv. Maria Grazia Saccà

La campagna elettorale del candidato “indipendente” Pippo Trischitta va avanti. L’ex consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia ha incontrato ieri a Catania il leader della Lega Matteo Salvini e non è del tutto escluso che il “Carroccio” possa decidere di appoggiare la sua candiatura a sindaco. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Intanto, stamattina, nella sala commissioni di Palazzo Zanca, Trischitta ha svelato il nome del secondo assessore designato che entrerebbe a far parte della sua squadra in caso di vittoria alle prossime amministrative . Si tratta dell’avvocato Maria Grazia Saccà, a cui andrebbero le deleghe al Contenzioso, Patrimonio e Pari Opportunità.

La Saccà è avvocato cassazionista con studio in Messina dal 1994, revisore legale e revisore degli enti locali, iscritta all'albo degli amministratori dei beni sequestrati alla mafia, curatore fallimentare, abilitato all'assistenza delle vittime di violenza, difensore d'ufficio al Tribunale per i minorenni, mediatore civile commerciale, mediatore familiare, volontaria del soccorso della Croce Rossa e più volte impegnata nella raccolta di fondi per le famiglie bisognose, consigliere comunale uscente nel Comune di Roccalumera.

Per quanto il settore del Contenzioso , Maria Grazia Saccà ritiene fondamentale la rotazione degli incarichi, e non solo per le piccole cause anche per quelle importanti. Riguardo al patrimonio, l’obiettivo di una eventuale giunta Trischitta sarebbe quello di recuperare attraverso fondi europei gli immobili dimessi, in particolare edifici scolastici, e realizzare centri destinati agli anziani e ai giovani.

“Dopo Ranieri Wanderling un altro assessore competente per combattere il trio di potere Genovese/Bramanti/De Luca”, il comento di Trischitta.