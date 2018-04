Valdina, Adele Danzè in corsa per le elezioni

Adele Danzè concorrerà per il ruolo di primo cittadino nel comune di Valdina. Farmacista, 48 anni e un passato come presidente del consiglio e assessore nell'amministrazione uscente, Danzè è la prima candidata a rompere gli indugi e a farsi avanti per la prossima tornata elettorale. Ad affiancarla sarà il gruppo "Valdina si cambia" al cui interno militano neofiti e vecchie conoscenze dello scenario politico valdese.

Obiettivo principale, attorno al quale si svilupperà l'intera candidatura, proporsi come punto di rottura col passato e presentare una nuova classe politica al comune. Già evidenziate alcune delle tematiche principali, che realisticamente costituiranno gli elementi fondanti del programma elettorale, come le politiche giovanili e la cultura.

"Investire nella cultura è il modo migliore, soprattutto in una realtà piccola come la nostra -scrive il gruppo sui propri canali social- per aiutare la comunità a crescere e a raggiungere una coesione ed un’appartenenza sociale proiettata nel futuro".