CMdB resta fedele ad Accorinti: sosterrà nuovamente la sua candidatura

Il “Movimento Cambiamo Messina dal Basso” sosterrà la candidatura bis di Accorinti. Sono gli stessi attivisti del movimento ad ufficializzare la notizia con un comunicato stampa.

“Ancora una volta - si legge nel comunicato - scegliamo di candidarci con la nostra lista a sostegno di Renato Accorinti Sindaco, per essere da stimolo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ma per essere soprattutto motore di un'attività politica autonoma. Certi che i semi gettati in questi anni debbano essere ancora nutriti e che il contributo di tutte e tutti noi non possa venir meno”

CmdB si impegna a lavorare da subito “ per creare una lista che possa esprimere le diverse anime presenti nel nostro movimento, ma anche la bellezza, la ricchezza intellettuale e l'impegno politico che altri vogliano mettere a servizio di questa visione politica e di questo progetto di città”.

Il movimento Cambiamo Messina dal Basso rivendica di aver “disegnato in questi anni la propria fisionomia di soggetto politico alternativo a quelli tradizionali.

“La nostra attività politica non è finita con la chiusura della campagna elettorale del 2013, anzi da lì è partita per tracciare il suo cammino. In questi anni uomini e donne, diversi per età anagrafica e storia personale e politica, si sono incontrati scegliendo di dare continuità a quello slancio e a quella voglia di partecipazione che era stata tracciata, disegnando un percorso collettivo autonomo dall'amministrazione comunale: ci siamo dotati di una carta d'intenti, abbiamo studiato forme di partecipazione, abbiamo creato rapporti politici e collaborazioni interne ed esterne alla nostra città, abbiamo consolidato la nostra identità nel rapporto dialettico con l'Amministrazione”.