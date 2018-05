Trischitta: «Con Bramanti in campo l’Irccs non è fuori dall’agone elettorale»

“Non credo che l’Irccs Centro Neurolesi sia fuori dall’agone elettorale, così come dichiarato dal direttore generale Angelo Aliquò, a seguito della bagarre scoppiata tra l’on. De Luca e il prof. Bramanti”. Il candidato sindaco Pippo Trischitta torna sula polemica scaturita dalle dichiarazioni di Cateno De Luca durante la conferenza stampa di lunedì mattina «circa le “strane assunzioni” peraltro goffamente ritirate»

«Se già un mese fa io stesso avevo convocato la stampa per supporre una questione di “opportunità” circa la candidatura di Dino Bramanti, in quanto ancora in quel momento direttore scientifico del Centro Neurolesi e a tutt’oggi componente del Consiglio Superiore di Sanità, adesso, visti gli sviluppi sempre intorno all’argomento Irccs – afferma Trischitta - mi pongo delle domande. Guardando a ritroso nei mesi precedenti, è nata prima l’ipotesi della candidatura di Bramanti, proposta dal “triunvirato” Genovese-Germanà-Amata oppure è nata prima la proposta di Legge dell’accorpamento tra l’Ospedale Papardo e il Centro Neurolesi – Piemonte? Il ddl “salva Papardo” è stato poi accantonato, ma nulla di strano se riavviasse il suo iter subito dopo le elezioni».

«Non sembra proprio che l’Irccs sia fuori dall’agone politico-elettorale, piuttosto vi è entrato nello stesso momento in cui il prof. Bramanti ha accettato la candidatura a sindaco, sotto la sponsorizzazione di chi ha presentato il disegno di legge – Luigi Genovese, figlio di Francantonio Genovese - nonché dello stesso assessore alla Sanità Razza, presente una quindicina di giorni fa all’appuntamento elettorale del Forum giovani, a sostegno del candidato del Centrodestra».

Domani mattina, Pippo Trischitta terrà sull’argomento una conferenza stampa presso la sede del suo Comitato elettorale in Corso Cavour.