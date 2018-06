Assunzioni Atm entro il 24, Previti: Vergogna, intervengano candidati sindaco

In questi giorni si sta procedendo alla selezione dei 75 posti di autista ATM, affidata all'agenzia interinale Tempory di Cosenza. Stando alle premesse, 44 di questi 75, sono posti riservati a coloro che gia' prestavano lavoro ed avviati nella "selezione" precedente. Piu' che una nuova selezione sembra di avere a che fare con una proroga. Per quanti hanno presentato la nuova istanza non si capisce in base a quale arcano mistero verranno assunti, posto, come da informazioni telefoniche assunte nel pomeriggio di ieri da un candidato che ha presentato istanza, non tutti verranno chiamati per essere sottoposti a prova. Cio' vuol dire che se costui guida il mezzo pubblico come lo " squalo dello stretto" la bicicletta, lo stesso ha serie possibilita' di non essere chiamato come tanti altri concorrenti. L'agenzia interinale ne chiama 31 e se questi vanno bene il resto se ne sta a casa. Non mi sembra un modo corretto, trattandosi oltretutto di un'Azienda interamente pubblica. Ma hanno fatto cosi anche la volta precedente con una “selezione….” analoga. Ma come si dice in questi casi " sbagliare e' umano, perseverare e' diabolico" per usare un eufemismo. Tutto questo mentre siamo in piena campagna elettorale per eleggere il nuovo Sindaco di Messina. Aggiungo infatti il PARTICOLARE non di secondo piano, che le selezioni si concluderanno, guarda caso entro domenica 24 GIUGNO.

Mi rivolgo quindi ai due candidati sindaco Bramanti e De Luca, affinchè inviino un appello al management dell'Azienda per BLOCCARE QUESTA VERGOGNA E RINVIARLA ALLE DECISIONI DEL NUOVO SINDACO CHIUNQUE ESSO SIA.

Giuseppe Previti

gia' Presidente del Consiglio Comunale di Messina