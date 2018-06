«Cosa faresti se fossi sindaco?» Le risposte dei nostri lettori

«Cosa faresti se fossi sindaco?» E’ la domanda che abbiamo rivolto ai lettori di Tempostretto.it tramite il contest lanciato su Facebook. In particolare, abbiamo chiesto loro di esporre proposte concrete sull'amministrazione della città, in modo da scrivere virtualmente tutti insieme l'agenda del nuovo sindaco.

Tante, tantissime le persone che hanno voluto far conoscere la loro idea di città. In vista del ballottaggio di domenica prossima tra Dino Bramanti e Cateno De Luca , abbiamo pensato di riportare in questo articolo alcune delle proposte dei cittadini .

I messinesi chiedono soprattutto pulizia e decoro, ma anche il recupero dell’affaccio a mare. Naturalmente sono molti coloro che invocano più occasioni di lavoro, per i giovani ma non solo per loro.

Ecco alcuni messaggi lasciati sulla pagina Facebook di Tempostretto:

Novella Manzone Milici Manderei via i messinesi...può esserci il miglior sindaco del mondo, ma l'inciviltà, la maleducazione, l'arroganza, l'ignoranza, la presunzione...sono alla base del messinese...

Giuseppe Giacobbe Sono molte le cose per cui il futuro sindaco dovrebbe spendersi per migliorare questa disastrata città. Io comunque comincerei da un problema che viene quasi ignorato dai candidati a sindaco, la pulizia della città. Messina è una bella città, ma è certamente tra le più sporche d'Italia. È la città della monnezza sparsa per le strade, delle foreste di erbacce sui marciapiedi, delle aiuole di spazzatura, della panoramica dello stretto trasformata in panoramica della monnezza, una città sudicia che i messinesi ancora dotati di senso del decoro (molti questo senso l'hanno perso per assuefazione alla sporcizia perenne) hanno difficoltà a mostrare senza provare vergogna a forestieri e amici provenienti da altre città. Questo spero faccia il prossimo sindaco, pulire e mantenere pulita la città, con un idoneo servizio di spazzamento, con opere di persuasione a non sporcare e di efficace repressione verso gli incivili che sporcano. Una città può essere oberata da molti problemi, ma ciò nonostante, se pulita, si vive meglio.

Salvatore Morabito Sono un giovane , voglio una città a misura di bambino per fare nascere mio figlio. Sono un giovane , voglio una città a misura di studenti per dare un futuro alla nostra città . Sono un giovane, voglio una città a misura di anziani per godere della mia futura pensione nella mia Messina. Sono un figlio di questa martoriata città , se la speranza muore giovane non c'è futuro.

Antonio De Francesco Se fossi Sindaco farei così: Tram via ... biciclette multe a gogò pedoni che nn rispettano i semafori e le varie strisce multe a gogò più parcheggi.... marciapiedi sistemati a dovere...Liberare le spiagge da troppi lidi che occupano la spiaggia... ripristinare hotel mortelle e hotel via circuito... ripristinare manti stradali e alberi... ripristinare i torrenti scusate bonificare.. realizzare più ambienti per gioco Bambini e adulti ripristinare la fiera come dio comanda... REALIZZARE un circuito per Auto e Motociclette con relativo b&b e ristorazione aperto tutti i giorni aprire negozi di souvenir Messina dovrebbe Tornare così come dico io dovrebbe essere la città migliore d'Italia ma così combinata e con le teste che ci sono siamo al livello 0 sotto zero continuate così!!! Già andando fuori Messina cambia tutto ......

Antonio Martino Io ho 43 anni e oggi portando i miei figli al baby park lo vedo sempre lo stesso quindi:lo butterei a terra,lo rifarei nuovo e moderno,dedicherei parecchi spazi x la pubblicità che servirebbe a finanziare tutto, naturalmente giochi gratis x tutti i bambini e sorveglianza x educare i messinesi.

Mantineo Rosaria Sarina se fossi sindaco starei attento alle esigenze dei cittadini ,x il bene del popolo e x un bene personale, perche il primo son io ad essere italiano/siculo che devo dar esempio....!

Katia Cafiso Se fossi sindaco cercherei di convincere tutti i cittadini ad amare e rispettare questa città, perché solo l'amore e il rispetto per questa città farà rinascere Messina. Solo dopo aver convinto i cittadini che questa è l'unica via per far risorgere Messina, si potrà intervenire sui problemi reali della città: Disoccupazione giovanile, Manutenzione delle strade, Aree verdi attrezzate, Manutenzione e pulizia delle spiagge tutto l'anno

Antonella Messina Se fossi sindaco riporterei la città allo splendore degli anni 70/80pulita e con le strade larghe e soprattutto impegnarmi a far sì che si creino posti di lavoro.(sono una disoccupata)

Reno Nazzareno Augliera Rimboschimento del territorio colpito da incendio nel luglio 2017 creando tutt'intorno la città un polmone verde che purifichi l'aria che tutti i giorni siamo costretti a respirare. Riportare nei punti strategici un sufficiente numero di cassonetti per la raccolta dei rifiuti dopo l'evidente fallimento della differenziata, soprattutto in quei posti collinari dove nasce una discarica abusiva al giorno.Trovare un posto sulle nostre montagne adatto a poter costruire una diga per poter contenere l'acqua sufficiente al fabbisogno di tutta la città, evitando così l'approvvigionamento da Fiumefreddo. Creare in città delle strutture idonee a poter ospitare i turisti.

Laura Grasso Città sporca! Prima di tutto cercherei di creare dei progetti con i giovani per ripulire ogni angolo di Messina non solo dalla sporcizia ma anche dalle erbacce, ogni uscita autostradale soprattutto Sanfilippo è nel degrado!!! Investire nei controlli, creare delle figure che possano sorvegliare e nel caso multare chiunque butti anche una carta a terra!!! All’estero vieni multato anche per le i mozziconi di sigaretta a terra!!! Con tutti i soldi che si ricavano dalle multe pagare queste figure che avranno tutto l’interesse di far rispettare il senso civico! Poi in casa propria possono pure avere lo schifo, ma non per strada! Come tutte le cose se non ci sono delle “punizioni” non si risolve niente per tutte quelle persone maleducate!!!

Susy Mj Jackson Se fossi sindaco... sistemarei le strade ,e metterei in sicurezza la gente che cammina a piedi , utilizzando mezzi legali per punire chi nn rispetta le regole, terrei sempre pulito e accogliente le aiuole e soprattutto la sicurezza di location con grossi problemi ambientali... ovviamente raccolta differenziata obbligatoria... più controlli Delle forze dell' ordine su tutti i fronti..

Anna Staiti Buda Se fossi sindaco della mia citta' creerei turismo sfruttando la meravigliosa costa e lo stupendo paesaggio, sarebbe conseguenziale la nascita e la possibilita' di lavoro per i giovani, mi piacerebbe dare maggiore spazio agli spettacoli teatrali e creerei momenti di aggregazione nelle principali piazze, renderei la.rete telematica di accesso ai servizi realmente funzionante in modo da snellire le file e facilitare le.persone impossibilitate a recarsi presso gli uffici, creerei un cimitero per gli animali, valorizzerei i persocrsi spirituali nei nostri santuari meravigliosi come quello di curcuraci, renderei la.nostra citta' un attrattiva per i croceristi, toglierei il tram ormai obsoleto e creerei una linea di autobus elettrici, riducendo anche le emissioni, mi piacerebbe rendere la raccolta differenziata realmente attiva sul territorio, mi piacerebbe poter rendere confortevoli le.scuole per i bambini con termosifoni e strutture idonee ad accoglierli, e cosi tantissime altre cose.

Todaro Giuseppe Buona sera...a me non interessa vincere. allora in primis .... villette e parchi giochi per i bimbi che quelle che ci sono lasciano molto a desiderare. in secondo punto questa città è una delle più belle d Italia a mio parere.....quindi farla notare di più(più attrazioni per adulti e bambini). terzo punto città più curata iniziando con creare più "verde" in città e finendo dalla sporcizia e feci di cane che ritroviamo nelle panchine e in strada....quindi multe salatissime a chi butta cicche di sigarette e cartaccie in strada e soprattutto ai proprietari di cani che non raccolgono le feci,e in questa città ce ne sono tanti di "maleducati". Saluti

Katia Gilda Pino Darei la possibilità di arredare la parte esterna dei negozi ( quindi i marciapiedi) riducendo la tassa sull'occupazione del suolo pubblico e darei un premio al negozio più bello ,ad es. l'affissione del manifesto pubblicitario per le vie della città, chiaramente per un tempo limitato.

Ross Db Se fossi sindaco, farei l'ordinaria amministrazione prima di tutto pulizia ogni notte, pulirei le strade, la potatura degli alberi prima di novembre come si faceva una volta no come ora che quando si decidono di tagliarli grazie a quell'intelligentone di agronomo che ha deciso che gli alberi si potano solo lateralmente lasciando l' altezza per cinquanta anni gli alberi potati bene ogni anno crescevano rigogliosi le aiuole le villette i campi sportivi disinfettazione pulizia dei tombini no la colletta vergognosa del volontariato per pulire chiedo molto?

Alessandra Cancelliere Prima cosa: sistemare le strade di tutta la città. secondo: togliere l'isola di piazza Cairoli ed eliminare i parcheggi a pagamento che i negozi pian piano stanno fallendo. terzo: mezzi pubblici più efficienti come una metropolitana che il tram non serve a nulla, visto che fa la tratta di neanche mezza città. Quarto: PULIZIA DELLE STRADE CHE SIAMO UNA VERGOGNA . 5: migliorare con le aspettative turistiche invece di aumentare le tasse portuali. 6: fare delle villette giochi e relax per bimbi, genitori e animali domestici. 7: migliorare la fiera di messina perché è diventata solo noiosa con 4 bancarelle sparse circa... E molto molto altro ancora. Dobbiamo dare vita alla nostra città.

Carmelo Ramos Pistone Se fossi sindaco costruirei un parcheggio anche multipiano nel viale della libertà nei pressi degli imbarchi della Caronte per tutti quei pendolari che ogni giorno vanno in Calabria per lavorare

Elisa Barberi Bellido Asfalterei le strade perché a Messina città l'ultima volta che è stato rifatta la pavimentazione risale ai tempi del dopoguerra, per non parlare del ponte autostradale a pagamento con i lavori fermi da anni anni anni e anni

Raffaele Lindia Se fossi sindaco lavorerei perchè l’educazione civica e l’amore per la cittá ritorni nelle case, sui banchi di scuola e negli uffici. Farei una campagna di sensibilizzazione al volontariato per ripulire, condannare e denunciare la violenza verso il bene comune. Inasprirei i controlli e le pene per chi sporca, per chi parcheggia male e per chi aliena la città. Tutto il resto arriverebbe da solo. Perchè se a Messina si inizia a stare attenti alla pulizia ed al rispetto delle regole allora poi si può iniziare con facilità a fare le grandi cose. Perchè promettere un parco se si sa già che qualcuno andrà a deturparlo?

Graziella Costa Io, anziché mandare via i giovani dalla città per quei concorsi militari(perché ormai tutti si buttano alla fortuna)appena finito gli studi superiori li chiamerei automaticamente a svolgere servizi vari per la città per un anno dando la possibilità in base alle alle qualifiche di ognuno, di accedere poi a concorsi interni sempre per la città di messina. io comincerei proprio da questo.....poi andrei avanti a promuovere la mia città al meglio.....grazie per avermi dato la libertà di parola.

Francesca Fra Francy Se fossi sindaco darei lavoro a tanti padri di famiglie che si ritrovano ha fine mese senza soldi e per dare da mangiare hai figli nn sa dove sbattere la testa , e a tutti quei ragazzi giovani che lasciano il paese i propri cari e gli amici x trovare lavoro all'estero..

Lillo Muccio Ridarei lustro a questa città riaprendo l'affaccio a mare cominciando dalla ex fiera. Dalla passeggiata al serpentone un unico passeggio attrezzato di tutto; panchine, localini, giochi x bimbi.

Mia End My Se fossi sindaco x prima cosa toglierei il pagamento del biglietto dentro al policlinico che uno x accedere al ps con la macchina all' uscita deve pagare è sec me non è giusto, secondo sistemare le strade che sono uno schifo, tre metterei un aria x far giocare i bambini ma anche degli attrezzi x grandi.. e poi la spazzatura nella strada.. ce ne sarebbero tante ma ho elencato queste.

Francesco Bertè 1) Rifacimento manto stradale e pulizia periodica programmata per zone! 2) Ripristino spazi verdi ed aree per bambini 3) Radere al suolo la vecchia e inutile fiera e realizzare un affaccio a mare aperto a tutti collegato alla passeggiata 4) Flotta navale comunale per dare risorse (grandi!) al comune con ticket simbolico per i residenti che devono attraversare lo stretto! 5) valorizzazione delle spiagge ed agevolazioni per attività commerciali turistiche e non.. 6) sagre tipiche del territorio ( es. sagra dell'arancino e della focaccia)

Roberto Alessandro Se fossi sindaco per prima cosa farei rispettare la pulizia e il decoro della citta...Perché Messina è un discarica a cielo aperto......

Graziella Samperi Se io fossi sindaco...... 1 aiuto alle famiglie REALMENTE BISOGNOSE peché ci ritroviamo per esempio a vedere persone benestanti che a livello cartaceo risultano non avere nulla in possesso mentre hanno molto di più lavorando in nero e quindi nulla dimostrabile mentre chi ha VERAMENTE un minimo stipendio con una misera busta paga si ritrova a dover pagare ed arrivare a fine mese a stento tutto mentre lo stato regala soldi (carta rei) a chi realmente non ne ha bisogno....effettuate più controlli e vi renderete conto che chi lavora onestamente non viene gratificato per .niente QUINDI esaminare beneeeee le condizioni di tutti 2 creare più spazi aperti per far divertire i bambini senza essere costretti a mettere le mani al portafoglio 3 ristrutturare la fiera e perché no......creare un mega centro commerciale con giochi,ristorazione e tanto altro in modo da portare il messinese a spendere qui nella sua città e anche i paesi vicini ..... 3 sanzioni a chi porta a spasso il proprio amico a 4 zampe senza pulire 4 sanzioni a chi sporca la città 5 meno lidi perché ci ritroviamo le spiagge più belle saccheggiate 6 INSOMMA cercare di far rinascere questa splendida città.........perché di cose da fare ce ne sono tante PURTROPPO solo e sempre promesse come tutte quelle che stiamo ascoltando in questo ultimo periodo elettorale FARÒ QUESTO....FARÒ QUELLO....FARÒ...........NIENTE ....cruda ed amara verità

Mara Miduri Se fossi sindaco mi occuperei della viabilità e delle strade, incentiverei la raccolta differenziata e tasserei chi non la fa, se fossi sindaco darei degli incentivi per far circolare le auto elettriche così da inquinare di meno, se fossi sindaco coinvolgerei i giovani in attività finalizzate al turismo e al sociale. Se fossi sindaco eviterei le multe selvagge e gli autovelox nascosti per riempire le tasche del comune, se fossi sindaco mi curerei delle tradizioni di questa città che sono dimenticate parlerei del nostro passato delle nostre radici, se fossi sindaco darei importanza al mare alla pesca selvaggia e li farei le multe, e darei più spazio a parchi e biciclette, se fossi sindaco sarei ogni giorno più innamorato della mia terra e mi sentirei felice nel riportarla al suo splendore.

Francesco Barrilà Almeno un altro mercato settimanale a km0 per metterci a disposizione i prodotti della terra. Purtroppo tali prodotti si trovano solo la domenica mattina a piazza del popolo, ma un nuovo mercato durante la settimana, tipo il mercoledì o giovedì sarebbe più che buono ;) anche a piazza del popolo stesso

Giovanni Donato se fossi Il Sindaco ecco cosa farei: 1)vigili urbani in strada a dare multe agli incivili. 2)assicurarmi che gli addetti alla pulizia e manutenzione delle strade facciano Il loro lavoro 3)informatizzare Il comune e licenziare gli inutili. Per lo sviluppo economico 400mila passegeri l' anno in transito con le crociere sono una manna dal Cielo quindi proporrei 4)eliminatione della fiera e instaurare terminal crociere.5)riappropiarsi della zona falcata e renderla aperta al pubblico 6)dall'Annunziata alla villa Dante ztl solamente parcheggi pubblici e Isola pedonale per tutta l' area. 7)instaurare servizio navette dal terminal crociere verso I lidi e I laghi.8)aiutare I pescatori a fare pesca tour e tour turistici per I passegeri e turisti . 9)raccolta differenziata spinta e con multe per chi non la fa. 10)chiusura totale della rada di San francesco e potenziamento di tremestieri 11) abbattere tutte le baracche e ristrutturare l'edilizia esistente. 12) eliminare Il tram troppo dispendioso e aumentare gli autobus. 13) ristabilire piazza cairoli ed Il viale San martino.

Fabrizio D'Andrea Se fossi il candidato sindaco inculcherei la vera politica, parlerei del perché voglio fare politica.. La politica in campagna elettorale è fondamentale, ad ognuno dei cittadini non interessa le varie liti, insulti o farsi le foto nei quartieri. A tutti noi serve capire il vero significato della parola politica e del perché io candidato sindaco cerco il consenso...Il vero significato della parola politica Nessuno lo sa e nessuno lo mette in campo, ciò che si vede in questa campagna elettorale è solo carne da macello a discapito sempre al povero cittadino.

Marcella De Francesco Se fossi sindaca: "O mamma ci vuole un conzu e na pala" Facile comunque scrivere io farei io vorrei! Sicuramente fare la sindaca non è facile. Voglio sbizzarrirmi lo stesso rifacimento manto stradale,aiuole curate, lago di ganzirri con vaporetti o barchette a remi per poterlo visitare, pilone di torre faro idem, farei uno sconto sulla spazzatura a chi si prendesse cura di uno spazio verde, obbligherei i possessori di cane a camminare con bottiglia di acqua da buttare su eventuale urina,farei arrivare la domenica un autobus a dinnammare!

Francesco Maria la Fauci Restaurerei le mura di carlo v , disseminati per la città (ne è rimasto circa il 30%) rendendole visitabili, così come cercherei di riportare alla luce la vecchia abbazia abbandonata a zafferia, quella a san filippo e la villa romana a pistunina, cercherei anche di recuperare palazzo degli elefanti e o palazzi popolari preterremoto in via c. Battisti (magari affidandoli ad un associazione culturale, tipo una pinacoteca o un museo su zancle o sulla cultura popolare peloritana(pupi siciliani, carretti, canterini peloritani, costumi ecc)) e mi interesserei del waterfront e piau valorizzando la cittadella e il nostro affaccio al mare. In questo modo si potrebbe creare un percorso turistico da zancle, al medioevo, al 500, fino al liberty. Valorizzerei la casa di antonello da messina che dovrebbe essere il nostro simbolo e brand in italia e nel mondo. Forse è solo una lista dei desideri ma secondo me con programmi seri e spalmati in più anni si potrebbe pure fare(le altre città anche se in rosso ci riescono).

Teresa Campagna Valorizzerei gli spazi verdi Creando punto di incontro per tutti Spazi per i bambini ...per gli anziani.... .cura del verde degli spartittaffico sempre abbandonati.... E poi valorizzare la zona falcata con un affaccio al mare circondato da piccoli ristoranti e negozietti....

Alfea Trimarchi Se fossi sindaco mi piacerebbe fare di tutta via don blasco una zona balneabile e bella

Giovanna Mazza Se fossi sindaco, in primis farei degli spot che suggeriscano il buon comportamento civile cittadino, dopo aver così informato anche il più ignorante concittadino, proporrei e sottoscriverei delle norme per il benestare di tutti. Esempio, sanzioni per chi sporca la città, al tempo stesso provvederei a mettere più cestini per le vie e controllare gli addetti al servizio di pulizia, affinché svolgano al meglio il loro lavoro. Più forze dell'ordine a controllare i quartieri con maggiori posti di blocco, specialmente nelle ore notturne, dove alcuni preferiscono mettersi alla guida, ubriachi, drogati e con lo stereo ad alto volume, e via alle multe e sequestri. Controllori fissi sui mezzi di trasporto cosicché tutti paghino per il servizio prestato, che però deve adeguarsi a rispettare gli orari. Concessione degli spazi verdi ad associazioni o privati per incentivare la popolazione all'arte dell'agricoltura, un modo nuovo anche per attività ludico creative per bambini. Mantenere le aree verdi ben curate, per abbellire la nostra già affascinante città. Incentivare il turismo affinché i turisti non scappino nelle zone limitrofe, tenendo le spiagge ben curate e attrezzate, promuovendo tutto ciò di cui possiamo andare fieri, storia, architettura, paesaggio e perché no? Arte culinaria e pasticceria. Attraverso la buona cultura civica e le sanzioni per chi non rispetta le normative, provvederei con il ricavato ad asfaltare tutte le strade bisognose di cure. Con il buon regolamento delle norme, avremmo più soldi in cassa, più buon senso civico e più lavoro. Questo e tanto altro ancora proporrei al nuovo sindaco

Pina Sturiale A me mi viene di pensare quanta sporcizia che c è in città e anche in periferia ..É mi piacerebbe che ci fossero più controlli anche giorno e notte tante ma tante multe affinché i cittadini si togliessero il vizio di mettere la spazzatura dappertutto.. secondo me basterebbe un mese di controlli e le cose andrebbero meglio..

Liliana Parisi 1)istituirei un numero verde unico ,con più linee,cui poter segnalare tutti i problemi nelle singole strade (presenza di immondizia, alberi secchi o bisognosi di potatura, buche, tombini intasati, disservizi dei mezzi pubblici, parcheggio selvaggio , perdite d'acqua...) .2)riorganizzarei la macchina amministrativa, affidando a ciascuno compiti ben precisi 3)assumerei direttamente a part-time, operai con competenze specifiche ( giardinieri, muratori, piastrellisti, imbianchini...) per la manutenzione di alberi,aiuole,strade,fontane,muri...4) modificherei le linee di alcuni autobus e creerei un sistema a pettine con tram e metro ferrovia , indicando sui cartelli fermate e orari 5)modificherei gli orari dei negozi nella zona verso il porto, in modo che siano aperti quando i croceristi sono a terra 6) farei pagare a tutti i bar l' occupazione di suolo pubblico, delimitando lo spazio occupato, diminuendo le tariffe. 7)metterei un limite di orario a bar e pub 8)avvierei lo sbaraccamento a tappeto, demolendo subito le baracche e rimuovendo le macerie 9) valorizzerei la zona Fiera,aprendola ai cittadini, i forti e altri edifici e luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico. 10) eviterei lo spreco di denaro pubblico e rimpiguerei le casse comunali sanzionando chi non rispetta le regole

Marcella Famà Farei di tutto per far diventare la zona falcata, l'attrazione di messina, aprendo attività e tanto altro.....è bellissima e si possono fare grandi cose!!!

Alfonso Pacino Se io fossi sindaco cercherei di portare a Messina capitali freschi promuovendo delle idee per incentivare l'unica INDUSTRIA che al momento è realmente potenziabile il TURISMO. Proporrei a tal proposito di progettare un ACQUARIO in stile Genova dentro l'area della fiera. Il progetto dovrà essere eseguito da professionisti messinesi.

Domenico Sofia È vero ci sarebbero tante cose da fare..semplicemente poter avere l'opportunità di esprimere il concetto di "politica" e metterla in atto..certo naturalmente con ONESTÀ( un parolone grossissimo ) e,soprattutto, con il supporto del singolo cittadino..bensì sia durissima..ONESTÀ-FIDUCIA- LAVORO E SOPRATTUTTO DARE LAVORO e creare un concetto di LAVORO ( perché secondo me si è ridotti alla Schiavitù ) poi le cose a seguire..

Sabrina Giammellaro Se fossi sindaco mi occuperei di dare lavoro ai tanti giovani che purtroppo scappano da questa città per dare una svolta alle loro vite. Più vigili e polizia a sicurezza di noi cittadini. Realizzazione di centri culturali e di aree parchi per i più piccini. Corsi di senso civico che purtroppo non c'è. Rendere la nostra bella città più pulita e decorosa agli occhi anche dei tanti turisti che si vedono ogni giorno per strada. Etc. ...etc....

Giovanna Cinzia Brigliadoro Isole pedonali a tutto spiano vigili urbani in giro .. telecamere sparse per la città raccolta differenziata e controlli severo e multe salatissime

Flavia Torrisi Un corso di educazione civica annuale per i cittadini e un corso annuale di doveri da adempiere per le amministrazioni comunali, così ognuno capirà il proprio ruolo..

Giovanni Schifilliti Valorizzare il turismo.. Pulizia di comune, provincia e luoghi dove si potrebbe far andare dei turisti, aree riservate ai pullman al contrario di corso Cavour perché hanno chiuso piazza Duomo e quindi regolamentazione di tutto l'indotto. Modifica delle rotonde cittadine con la rimozione di Buona parte degli inutili spartitraffico in quella di via Cesare Battisti che il traffico invece lo aumentano. Aumento del corpo di Polizia Municipale magari evitando di mandare in servizio i nuovi assunti dove non serve a discapito di zone dove servirebbero come il pane. Rifacimento del marciapiedi di via Catania. Regolamentazione del mercatino delle pulci incontrollato che si è formato. Pugno di ferro sugli ambulanti che invece di ambulare, deambulano sempre nei soliti posti. Abolizione della Ztl così com'è e, o istituzione di una vera Ztl oppure fare parcheggi a pagamento a NORMA. ROTAZIONE DEI DIRIGENTI

Silvana Calabro La cosa principale per iniziare bene è la pulizia delle strade (Non solo P.Cairoli e strada limitrofa) e fare la potatura degli alberi (che nascondono anche i semafori e lisciano i capelli ai passanti) e vigili che fanno multe a chi non rispetta le regole come auto in doppia fila o che chiudono i passaggi con scivolo ....e via agli altri lavori

Daniela Signorino Prima fra tutte pulizia in tutta la citta, bisogna eliminare tutto ciò che è pericoloso, vetri ferro arrugginito e tanto altro

Sonia Di Blasi Mi piacerebbe essere Sindaco anche se è una grande responsabilità !!! Messina ha bisogno di tanti interventi 1- Sistemare le strade. 2-Risanamento edilizio. 3- più controllo del territorio 4- Diventare un punto Franco per rilanciare l'economia 5- Ristrutturare la Fiera per grandi manifestazioni

Desirèe Smeriglio Se fossi sindaco ripristinare la passeggiata e la fiera che un tempo era il nostro fiore all'occhiello

Andrea Schifilliti Baratto amministrativo con i commercianti, loro garantiscono pulizia e manutenzione dei marciapiedi ed in cambio una drastica riduzione della tosap, carroattrezzi a tutto spiano, chiusura del traffico del viale san Martino dal viale Europa alla cortina, pista ciclabile sulla cortina del porto

Teresa Terry Sculli Se fossi sindaco farei un censimento dei giovani messinesi dai venti ai trenta anni che sono disoccupati e gli troverei un'occupazione senza fare "mbrogghi" ,magari sostituendo i vecchi nelle pubbliche amministrazioni

Giovanni Coccoli Passeggiata a mare. Zona posteggi da una parte, poi centro nevralgico per attività di ristoro & co. fra verde pubblico fontane pulizia e affaccio a mare.

Rosaria Alibrandi Se fossi Sindaco della mia amata città, farei un patto con imprenditori, dando la possibilità di investire e per 10 anni non pagare tasse al comune , così le aziende sarebbero incentivare a portare lavoro in città ! E il nodo fondamentale, da qui partirebbe tutto .Non avete idea quanti imprenditori messinesi che hanno investito a roma dando lavoro a tantissime famiglie . Senza lavoro non c 'é ricchezza e senza ricchezza le medie e piccole imprese muoino.Abbiamo la possibilità di dare un futuro alla nuova generazione .

Lelio Maiorana Strade e illuminazione pulizia dei parchi, più attenzione x i bambini che non hanno nessuno spazio pubblico degno di questo nome

Maria Santoro Se fossi sindaco prima di cominciare qualsiasi attività , programmerei dei corsi obbligatori di educazione civica .

Marilena Spinnato Se fossi sindaco metterei una tassa sul possesso dei cani per poter garantire lo stipendio ed il lavoro a chi deve pulire i marciapiedi sporchi dagli escrementi dei tanto amati cani per colpa dei loro incivili proprietari!

Carmela Romeo Se fossi sindaco avrei più cura delle periferie e darei l'opportunità ai giovani di crearsi un futuro nella propria città.

Francesco Mirenda Tre priorità:1- la via del mare per togliere i tir dalla città e allo stesso tempo ridare l'affaccio a mara ai MESSINESI. 2- una pulizia capillare della città con passaggio consequenziale alla differenziata. 3- abbattere seriamente e definitivamente tutte le barriere architettoniche per i disabili e consequenziale pedane per la discesa in spiaggia fino alla riva del mare con le carrozzine . Ciliegina sulla torta un controllo mirato che tutti rispettino queste cose.

Santi Salvatore un aeroporto per valorizzare il turismo e di conseguenza aumentare i posti di lavoro.

Katia Gilda Pino Istituirei delle linee di trasporto via mare solo passeggeri, con fermate, tra Punta Faro e il porto principale. In estate sarebbe una bella attrattiva per i turisti.

Grazia Sissi Se fossi Sindaco metterei i dossi dappertutto perché attraversare la strada e morte sicura telecamere a più non posso e farei ritornare il Viale San Martino a quello che era un tempo..doce la gente si fermava a comprare s guardare le vetrine a passeggiare

Caterina La Fauci Se fossi sindaco rivalorizzerei tutte le opere d'arte lasciate al più totale declino

Andrea Peditto Lungomare Zona Falcata-Tremestieri stile Barcelona,con aree verdi,spazi ove praticare sport,ristoranti,Alberghi e locali per far divertire i ragazzi ... Una Rimini più evoluta ecosostenibile,e meravigliosamente stupenda con lo scenario dello stretto.Lavoro per comparto edilizio e successivamente alberghiero ecc