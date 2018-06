De Luca: "esprimo solidarietà a Bramanti e lo invito ad un confronto pubblico"

Alle dichiarazioni di Bramanti si registra la replica di Cateno De Luca: "Esprimo la mia solidarietà al professore Dino Bramanti perché dal contenuto della sua conferenza stampa mi rendo conto ormai che c’è qualcuno che lo vuole portare alla deriva. Vorrei fargli sapere che quando parla di piano regolatore generale non sono previsti i referendum mentre per il ponte sullo stretto messina comprendiamo che la coerenza non si compra al supermercato.Mi auguro che la sua affermazione di abbandonare Messina nel caso di vittoria nostra sia soltanto una delle sue tante scivolate, perché noi invece riteniamo che è una risorsa per la città e deve rimanere qui sviluppando nel suo settore quella che è un’eccellenza che noi continueremo a salvaguardare e valorizzare. Ovviamente tutto ciò nei limiti e nei confini in modo da non nuocere all’interesse pubblico e altre strutture pubbliche come il Policlinico. Ribadiamo poi che non permetteremo che il Papardo finisca nelle sue grinfie come qualcuno vorrebbe. Lo invito a fare un confronto pubblico a Piazza Duomo, o piazza Cairoli o Piazza del Popolo senza polemiche e senza altro tipo di attacchi. Quando ricorda che sono plurindagato e pluriarrestato deve anche però ricordare che sono stato anche pluriassolto. Siamo comunque a sua disposizione per fare un percorso dialettico e un corso di comunicazione visto che oggi il suo tentativo di imitarmi in conferenza stampa è stato mal riuscito e ha dato una visione distorta di un personaggio in cerca di autore. Noi porteremo a palazzo Zanca la voce e la volontà popolare perché rappresentiamo il popolo mentre lui rappresenta se stesso e oggi ha dimostrato di voler vestire in malo modo un abito che non gli appartiene: quello popolare che non si indossa all’improvviso, si acquisisce per nascita, per comportamento e stile nella quotidianità”.