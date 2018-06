Una lettrice: "Ecco perchè eserciterò il mio diritto al non voto"

Gentile sig Lo Verso, anche io dopo l'esito delle scorse votazioni ho avuto i suoi dubbi e dopo una attenta riflessione ho deciso di esercitare il mio diritto al non voto. Si perchè anche non votare è un diritto. Il diritto di non scegliere, il diritto di dire no a quelle logiche e dinamiche ante voto che i candidati esercitano su noi cittadini che, come dice lei, sembriamo attivi e invece nn siamo altro che burattini nelle mani di chiunque ormai, il diritto alla coerenza di pensiero. Non posso e non voglio scegliere tra due candidati che non mi rappresentano, non posso e non voglio snaturare il mio voto, che aveva una direzione precisa, e poi ritrovarmi a scegliere tra il meno peggio. Io ho appunto un'idea precisa e come potrei guardarmi allo specchio e dirmi che devo votare x forza, perché il mio voto è importante, e votare x chi non mi rappresenterebbe affatto.? Come potrei guardare i miei figli, dopo avere espresso le mie idee e il mio orientamento x tuta la durata della campagna elettorale, e poi dire: scusate, questi sono i candidati rimasti e devo scegliere tra loro due? Come potrei spiegarlo ai miei figli? Penso che in una società così complessa e dove tutti dicono tutto ed il suo contrario, l'unica cosa a cui non dobbiamo rinunciare è la coerenza. Ecco, io non voterò per mantenere integra la mia idea, perché nn ho voglia di scegliere, e nessuno ha il diritto di impormela una scelta. La subirei e non ho voglia di subire anche questo. Qualcuno mi ha detto che non conosco l'abc della politica, ma non accetto lezioni da nessuno tanto meno da chi ha votato un candidato, ne avrebbe voluto votare un altro e si ritrova a votare qualcuno che Con le parole ha sempre detestato!! Non è follia questa? Eppure c'è chi voterà facendosi questi ragionamenti!! Io NO. Voglio guardare lo specchio e vedere l'immagine di una Donna, madre e messinese che non si piega a queste logiche. Il mio voto è troppo importante e x chi come me ha sempre votato il mio NON voto vale molto più di un voto dato senza pensare!!! Maria Meliadò