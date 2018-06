M5S: “Sui nostri elettori e candidati attacco predatorio di Cateno De Luca”

Nessuna ipotesi di apparentamento con i due candidati al ballottaggio e soprattutto nessun cedimento di fronte a tentativi più o meno velati di accaparrarsi voti con promesse che hanno solo una definizione: mercimonio. Il Movimento 5Stelle non ha dubbi e ha deciso di parlare oggi per chiarire in modo netto la posizione in questa seconda fase delle amministrative caratterizzata da una campagna cruda, basata più sugli insulti che sui programmi.

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si sono schierati il candidato sindaco sconfitto Gaetano Sciacca, i deputati Valentina Zafarana e Antonio De Luca e i consiglieri comunali più votati della lista che si preparano per portare in aula per la prima volta la rappresentanza dei 5Stelle.

Prima di iniziare un minuto di silenzio per Francesco e Raniero Messina, i due fratellini morti nell’incendio di venerdì notte in via dei Mille. E un pensiero inevitabile sul tema della sicurezza a tutti i livelli, uno dei pilastri che era alla base del programma elettorale del M5S con Gaetano Sciacca.

Ed è stato proprio Sciacca a voler subito dopo dire un grazie ai messinesi che hanno creduto che con il progetto dei 5Stelle la città avrebbe potuto voltare pagina. “Con il nostro progetto è come aver gettato le fondamenta di una casa: oggi queste fondamenta sono i consiglieri comunali che abbiamo eletto, i consiglieri eletti in tutte le circoscrizioni e il grande gruppo che continuerà a lavorare al nostro fianco per fare un’opposizione ferrea e costruttiva basata su programmi e contenuti che guardano solo al bene e all’interesse della città. La nostra forza è la squadra, siamo solo all’inizio, ci aspettano traguardi importanti. Abbiamo un obbligo nei confronti di chi ci ha dato fiducia”.

E sugli apparentamenti? Sciacca è perentorio: “Gli apparentamenti portavano vantaggi, ma noi non ragionano in termini di vantaggi”.

A Valentina Zafarana è toccato chiarire una volta per tutte il perché del no assoluto a qualsiasi ipotesi di apparentamento: “Il Movimento 5Stelle per sua natura non fa accordi elettorali, anche qualora al ballottaggio ci fosse stato un gemello di Gaetano Sciacca non avremmo preso in considerazione alcuna ipotesi di questo tipo perché corriamo da soli. Inizieremo un percorso che sarà vario, di opposizione e proposta. Messina è una città malata che ha bisogno di interventi shock per guarire. Per farli servono le mani libere e nessuno dei candidati in gioco le ha. Ci si prospettano davanti due menzogne: il falso civismo di Dinl Bramanti che dietro ha Genovese e i partiti di centrodestra e il finto grillismo di Cateno De Luca che ha fatto politica per 28 anni muovendosi in tutti i partiti. Di che cosa stiamo parlando? Siamo geneticamente distanti da queste persone in maniera siderale. Continuiamo a essere offerta di politica libera”.

A rincarare la dose ci ha pensato Antonio De Luca: “Cateno De Luca ha infiammato la sua piazza, che è molto diversa dalla nostra, sapendo benissimo che il

M5S non fa apparentamenti. Prova a irretire il nostro elettorato per portarlo dalla sua parte. Ha usato come argomenti il Contratto di governo che abbiamo firmato a Roma con la Lega facendo finta di non sapere che a livello nazionale saremmo andati a nuove elezioni se due forze politiche non avessero tirato giù un accordo programmatico, mentre nel caso delle amministrative questo è precluso perché l’elezione è diretta, per cui se i cittadini avessero voluto avrebbero votato il nostro candidato. Altra cosa squallida a cui stiamo assistendo è la ricerca di accalappiare con metodi più o meno invasivi l’elettorato contattando i nostri candidati e facendo promesse. Questo modo di fare politica fa schifo. Questo è mercimonio di quello che dovrebbe essere un momento democratico” ha detto senza mezzi termini Antonio De Luca, rispedendo al mittente Cateno qualsiasi proposta e tentativo che si sta muovendo su elettorato e candidati a 5Stelle.

“Inizino a dire come vogliono risolvere i problemi della città. Da noi sostegno non ne avranno”. Un messaggio che i 5Stelle rivolgono a De Luca ma anche a Bramanti.

Agli elettori nessuna indicazione di voto ma l’appello ad andare a votare perché è un diritto e dovere di ogni cittadino.

Poi la parola ai consiglieri comunali che entreranno in aula. Saranno da quattro a sette, a seconda di chi vincerà tra Bramanti e De Luca.

Giuseppe Schepis, al momento al sesto posto ha ribadito chiaramente che neanche chi potrebbe rimanere fuori si sarebbe mai prestato ad accordi sottobanco per una poltrona: “Noi siamo il Movimento 5stelle. Non possiamo pensare ad alleanze per avere qualche seggio in più. Ciccio cipolla, al settimo posto: “Nessun apparentamento e nessun sostegno al ballottaggio. Non si tratta di poltrone ma di un progetto utile”.

Cristina Cannistrà, piazzatasi quinta: “Principio cardine del movimento è la coerenza. Abbiamo preso questa decisione che era già scritta. Ci riteniamo vincitori per il risultato raggiunto, saremo presenti in consiglio e in tutte le circoscrizioni”. Tra chi è sicuro di entrare in consiglio c’e Paolo Mangano, al quarto posto: “Ho 22 anni, sono giovanissimo ma questa esperienza non mi spaventa perché non siamo al buio, alle nostre spalle c’è esperienza”. Serena Giannetto, dal suo terzo posto: “Non sosteniamo nessuno, quello che ci interessa è fare la vera politica. E poi Andrea Argento che si è piazzato secondo dopo Gaetano Sciacca che è prontissimo a entrare in consiglio: “Mi lascia perplesso che le altre forze politiche non hanno capito che noi siamo differenti da tutti loro”.

Francesca Stornante