Gli ultimi 3 assessori della giunta Bramanti: Contestabile, Marabello, Currò

Come preannunciato i criteri seguiti per il completamento della squadra degli assessori sono quelli politici. Bramanti ha voluto dare spazio in particolare alle liste che per un soffio non sono arrivate alla soglia del 5%, un riconoscimento per il contributo dato al consenso.

Ecco quindi che i 3 assessori che completano la rosa fanno riferimento ai partiti.

Giusy Marabello: lista Insieme per Messina che fa riferimento al deputato Nino Germanà. La lista si è fermata al 4,90% e non ha ottenuto il consigliere. La Marabello, avvocato, è alla sua prima esperienza in politica.

Simona Contestabile: lista Peloro 2023, anche questa lista non ce l’ha fatta a raggiungere la soglia del 5%. Consigliera comunale uscente, genovesiana di ferro, la Contestabile è stata presidente di commissione consiliare nella scorsa legislatura. Avvocato, fa parte dell’ufficio legale della Banca Antonello.

Pasquale Currò: lista Fratelli d’Italia rimasta fuori dal Consiglio. Imprenditore, titolare di una piccola impresa artigianale, é laureato in economia aziendale e dal 2008 è consigliere di circoscrizione.

Per quanto riguarda la lista Diventerà Bellissima, al momento sono in corso le verifiche perché dovrebbe scattare il seggio per il movimento del presidente Musumeci. In questa fase quindi non è stato espresso l’assessore. Qualora la lista non dovesse raggiungere il 5% è probabile che Bramanti rinuncerà ad un “assessore tecnico” di prima battuta per far spazio al nominativo indicato dalla lista.