Elezioni Rettore: la GEA Universitas a confronto con Stagno D’Alcontres

Questione di pochi giorni, al massimo settimane, e l’Università di Messina sarà pronta a dare il benvenuto al nuovo Rettore.

Conclusosi anticipatamente il mandato di Pietro Navarra, neo-eletto alla Camera dei Deputati, è corsa a due: Salvatore Cuzzocrea e Francesco Stagno D’Alcontres.

Fedelissimo dell’ala renziana, facente parte dell’entourage di Navarra, Cuzzocrea parte con i favori del pronostico, ma le sorprese potrebbero non mancare.

Gli studenti andranno al voto e le associazioni universitarie analizzano le candidature per stabilire da che parte schierarsi. Facciamo un passo indietro però. Le ultime elezioni nelle quali trionfò Navarra, verranno ricordate per i “voti segnati” della componente studentesca, circostanza che portò i vertici della nuova amministrazione a ponderare il voto degli studenti, annientando di fatto il loro valore nella scelta del prossimo Rettore.

Nonostante ciò, la Gea Universitas vuole partecipare con tutte le proprie forze all’imminente tornata elettorale, dimostrando il peso degli studenti.

Di ieri l’incontro con Stagno D’Alcontres, ordinario di Chirurgia Plastica ed ex Deputato di Forza Italia.

Confronto a 360° gradi sul programma presentato ma anche e sopratutto sulla volontà del candidato di reintegrare la componente studentesca all’interno delle decisioni cruciali dell’Ateneo: “Sono pronto a rivedere la ponderazione messa in atto qualche anno fa ma bisogna garantire la non politicizzazione del voto.” afferma Stagno D’Alcontres.

Una corsa elettorale fatta anche di colpi bassi e voci fuorvianti: “Approfitto di questo incontro per smentire le voci che mi vedrebbero vicino all’ex Rettore Navarra, con il quale non ho alcun rapporto. Non ho infatti ritirato la candidatura.”

Il Presidente Barone: “Sensazioni positive ma attendiamo Cuzzocrea”. Il Senatore accademico Andrea Celi: “Gli studenti sono pronti ad incidere sul futuro dell’Ateneo”.

Una candidatura “anti-sistema” la definisce Stagno D’Alcontres, fastidiosa per tanti già schieratisi con Cuzzocrea, successore naturale di Navarra.

Antonio Caroè