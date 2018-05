Roccalumera. Stracuzzi-Argiroffi, i retroscena dell'intesa. VIDEO

ROCCALUMERA. Da antagonista a compagno di squadra. Fino a poche settimane addietro Carmelo Stracuzzi, segretario comunale in pensione, dialogava con “Sicilia Vera” e il leader della minoranza, Francesco Santisi, per creare una coalizione alternativa al sindaco uscente Gaetano Argiroffi. Fallito il tentativo, Stracuzzi, già candidato a primo cittadino nel 2013, ha ufficializzato (ieri sera in una affollata conferenza stampa) l’adesione alla lista guidata da Gaetano Argiroffi. Quest’ultimo si è detto “onorato di avere in squadra una persona di grande esperienza e professionalità del calibro di Stracuzzi”. “La stima è reciproca” ribatte il segretario. “Penso che Argiroffi – aggiunge – abbia avuto molto coraggio ad affrontare, nella legislatura che sta per concludersi, la situazione debitoria ereditata e risolverla nel modo migliore insieme ad una compagine di consiglieri ed assessori che ha dato prova di coesione e stabilità. Per me essere un semplice consigliere comunale sarà un onore, non ho ambizioni. La linea politica la detterà il primo cittadino”. Farà la spola con l’Emilia Romagna, dove lavorava e dove ha al momento il resto della famiglia, moglie e figli. “Non appena mia moglie andrà in pensione, starò molto più qui, nella mia terra, dove sono nato e alla quale sono legato”. (Nell’intervista video Stracuzzi spiega perchè è fallito il tentativo di allearsi con Sicilia Vera e Santisi ed i motivi dell’intesa con Argiroffi).