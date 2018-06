Spiagge aperte agli animali, AIDAA scrive ai sindaci del messinese

Si apre in questi giorni la stagione estiva balneare e si ripropone il problema delle spiagge libere aperte ai bagnanti con i cani al seguito. Quest'anno - proprio a partire dalla provincia di Messina e quindi dalla Sicilia - l’associazione AIDAA ha voluto scrivere ai sindaci dei comuni costieri ricordando loro quanto la legge regionale siciliana prevede in materia di spiagge aperte agli animali. invitandoli a ottemperare agli obblighi di legge.

La lettera che riportiamo integralmente è stata firmata dalla delegata AIDAA Sicilia Cetty Tripoli e dal presidente nazionale Lorenzo Croce.

“In riferimento allaL egge della Regione Sicilia L.R. n. 15 del 29-11-2005e successive modifiche nonché Linee Guida di Riferimento e nello specifico Art. 4 comma 1 relativamente ai PUDM e alla previsione secondo i suddetti Piani di Utilizzo Demaniale di “appositi spazi per l’accesso di animali di affezione ”al fine di trasmettere on line uno specifico elenco con tutte le spiagge pet-friendly per i turisti che intendono programmare la loro vacanza in Sicilia con i loro animali di affezione la scrivente Associazione AIDAA con sede in Pregnana MilaneseVia Roma 98 -Milano- in collaborazione con Aidaa Sicilia Richiede alla S.V. di indicare gli spazi che il Suo Comune ha messo a disposizione delle famiglie proprietarie di animali di affezione, come dalla suddetta L.R. n. 15/2005,sia come lidi attrezzati sia come aree a liberaf ruizione.

La scrivente associazione al fine di offrire un servizio indispensabile per un segmento turistico emergente, ossia il turista pet-friendly che viaggia insieme al suo animale d’affezione, fa presente che da un sondaggio di Trip Advisor, il sito di recensioni di viaggio più grande al mondo, emerge che in cima alla lista dei desideri dei turisti pet-friendly ci sono ”le spiagge accessibili agli animali domestici”( Sondaggio Trip Advisor Italia -Agosto 2012).

L’associazione AIDAA ha preso atto che i turisti proprietari di animali di affezione hannoper gran parte una percezione negativa nei confronti della Sicilia sia per il divieto di accesso alle spiagge, messo in atto in passato tramite ordinanze amministrative, sia per le multe applicate. In entrambi i casi questo ha generato una risonanza negativa a livello nazionale. Tale dato di fatto è stato aggravato dai recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto animali d’affezione sul territorio siciliano e che hanno contribuito ad offuscare l’immagine della Sicilia.

Certi di contribuire con la nostra iniziativa al miglioramento del turismo balneare in Sicilia che con circa 1650 Km di coste potrebbe essere il fiore all’occhiello d’Italia per l’accoglienza turistica in chiave pet-friendly la scrivente associazione porge la propria collaborazione per la divulgazione on line di un elenco di spiagge pet-friendly nella Regione Sicilia.

Per concludere, siamo certi che il feed back positivo dei turisti pet-friendly a cui sarà consentito l’accesso alle spiagge siciliane sarà un vantaggio per le località costiere della Sicilia, un ‘isola meravigliosa che purtroppo fino ad oggi è stata relegata nell’ombra del rigetto da parte dei turisti nazionali e stranieri.

Nell’auspicio che la S.V. apprezzi l’iniziativa di AIDAA restiamo in attesa del Suo cordiale riscontro e con l’occasione porgiamo le nostre migliori cordialità”.