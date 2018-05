"Prenditi cura di Me". Domani nuova pulizia straordinaria di Villa Dante

Si rinnova l'appuntamento con "Prenditi cura di ME", l'iniziativa di pulizia straordinaria di Villa Dante. A meno di un mese dalla quarta edizione del LovMe Fest 2018, il festival culturale e musicale della città di Messina previsto per il 2 giugno, il gruppo organizzativo ed i volontari continuano l'opera di pulizia del grande polmone verde cittadino. Impegno e partecipazione sono gli aspetti fondamentali dell'iniziativa che, come ogni domenica, verrà affiancata da un'attività straordinaria sempre diversa.

Dopo il grande successo dell'intrattenimento per bambini, che ha attirato numerose famiglie a Villa Dante, sono in programma diverse attività di yoga, acro yoga e meditazione, che saranno curate dall'associazione culturale "Mater Vitae" negli spazi precedentemente ripuliti. Il collettivo LovMe rinnova l'invito a tutta la cittadinanza, volontari, famiglie ed associazioni dando appuntamento per domani a partire dalle 11.