Duello a distanza tra Pd e M5S: Renzi e Di Battista a Messina. LA DIRETTA

Movimento Cinque Stelle vs Partito Democratico. Alessandro Di Battista vs Matteo Renzi. Domani, entrambi i leader politici faranno tappa a Messina, in vista dell’ormai imminente appuntamento elettorale del 4 marzo.

Il portavoce del Movimento 5 Stelle sarà in Sicilia con il suo tour "Il futuro in programma", la serie di appuntamenti che Di Battista, uomo simbolo del M5S, ha organizzato in tutta Italia muovendosi in camper. Il tour è partito il 1 febbraio e si protrarrà fino al 2 marzo.

Il deputato pentastellato – che non è candidato – domani alle ore 12.00 sarà a Piazza Cairoli, per spiegare il programma di governo del MoVimento 5 Stelle. Alle ore 18.00 si recherà a Corleone per un comizio a Piazza Falcone e Borsellino, e subito dopo ripartirà verso il Casertano.

A Piazza Cairoli, insieme a Di Battista, ci saranno i candidati del Movimento Cinque Stelle che corrono per un seggio in Parlamento. Nei collegi uninominali il movimento ha schierato: Francesco D’Uva alla Camera dei Deputati nel Collegio di Messina, Alessio Villarosa alla camera nel Collegio di Barcellona e Grazia D’Angelo al Senato. Per quanto riguarda i collegi plurinominali, i candidati in campo per la camera dei deputati sono, in ordine di elenco: Alessio Villarosa ( che ha quindi il paracadute) , Angela Raffa, Francesco D’Uva (anche lui col paracadute) e Antonella Papiro. Per il Senato ci sono : Mario Michele Giarrusso, Nunzia Catalfo,Cristiano Anastasi, Barbara Floridia.

Se Di Battista ha scelto la piazza- luogo preferito dai pentastellati – Matteo Renzi incontrerà i messinesi al Teatro Vittorio Emanuele. L’appuntamento è alle 16, mentre alle 19 il segretario nazionale del partito democratico incontrerà i palermitani al Teatro Massimo. Un lasso di tempo assai breve che su Facebook ha scatenato l’ironia amara del sindacalista della Uil Michele Barresi, il quale ha scritto il seguente post : “Apprendo che Matteo Renzi sarà in Sicilia mercoledì 21 febbraio: a Messina alle 16 al Teatro Vittorio Emanuele, e a Palermo alle 19 al Teatro Massimo ... probabilmente userà l'elicottero per essere puntuale o il teletrasporto viste le condizioni delle autostrade e delle ferrovie siciliane ... Ipotizzando che scelga l'autostrada A20 , tra le peggiori d'Italia, dovrà superare 185 km per lo più a corsia unica per via dei numerosi cantieri ancora aperti e a velocità ridotta visto il manto stradale al limite dell'agibilità impiegando non meno di 2ore e trenta minuti , o il treno ( sempre che ci sia ) ma dovrà fare a meno dei freccia rossa a 300 km/h a cui è abituato per un più proletario minuetto , ben che gli vada , con il quale percorrere i 230 km di linea ferrata da Messina a Palermo per quasi la metà a binario unico alla mirabolante velocità media di 90 km/g impiegando non meno di 2h e 50 minuti . Spero che il suo discorso a Messina sia breve ... il tempo è denaro e sviluppo anche per noi alla periferia dell'impero”.

Domani, Matteo Renzi tornerà in riva allo Stretto dopo la famosa firma del Patto per Messina, avvenuta all’Università. Ritroverà quindi Pietro Navarra, allora rettore dell’Ateneo peloritano oggi candidato alla Camera dei Deputati nelle fila del partito democratico, sia nel Collegio uninominale che in quello plurinominale, in seconda posizione dopo Maria Elena Boschi. Gli altri candidati all’uninominale sono Fabio D’Amore per il Senato, Natalia Cimino nel Collegio di Barcellona Pozzo di Gotto per la Camera dei deputati. La coalizione di centrosinistra è formata, oltre che dal Pd, dalle liste Civica Popolare- Lorenzin e Insieme ( VEDI QUI I NOMI DI TUTTI I CANDIDATI ).

Quello tra Di Battista e Renzi sarà un vero e proprio duello a distanza, che Tempostretto seguirà in DIRETTA VIDEO . Con le nostre telecamere saremo sia a Piazza Cairoli che al Teatro Vittorio Emanuele. Potrete seguire LIVE gli interventi di Di Battista e Renzi sia sul sito che sulla nostra pagina Facebook.

Danila La Torre