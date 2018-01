F.I.: Franco Rinaldi fuori dalle liste. Mariella Gullo candidata a Barcellona

C’ è ancora tempo fino alle 20 di domani ma nelle ultime ore sembra essere stata presa una decisione che, per l’area genovesiana, ha del clamoroso: Franco Rinaldi non è più candidato. La sua candidatura, che più volte ha oscillato tra i due collegi uninominali (o Messina o Barcellona), aveva fatto storcere il naso a più di un esponente del centro-destra. Il nome dell’ex deputato regionale inoltre, condannato in primo grado per Corsi d’oro e attualmente a processo per l’inchiesta Matassa sulla corruzione elettorale, è già finito in prima pagina nella stampa nazionale.

I malumori si son fatti sentire tra gli alleati del centro-destra ed anche il deputato regionale Tommaso Calderone attraverso facebook aveva contestato il metodo di definizione delle candidature evidenziando come lo “strapotere” di Genovese dovesse essere arginato. Genovese ha puntato tutto sul cognato, arrivando anche a “sacrificare” la sua seconda pedina, l’attuale deputata uscente Mariella Gullo, che inizialmente aveva il terzo posto in lista.

Ma i mal di pancia crescenti e la certezza di una seconda campagna elettorale (dopo quella delle Regionali) con i riflettori puntati tutti sugli impresentabili di Messina (oltre che i processi in corso) hanno spinto alla decisione di lasciare Rinaldi fuori dalle liste di Forza Italia. Rientra quindi in gioco la Gullo, che andrebbe a Barcellona.

In questo momento dunque, a 24 ore dalla scadenza della presentazione delle liste) lo schieramento azzurro dovrebbe essere questo: Collegio plurinonimale Stefania Prestigiacomo, Nino Germanà, Elisabetta Formica, Dario Moscato. Collegio uninominale di Barcellona Mariella Gullo.

Nel Collegio uninominale di Messina (nonché capolista in Sicilia Occidentale e seconda a Siracusa) Matilde Siracusano, ma può anche accadere che la rivolta in corso possa cambiare le carte.

Francantonio Genovese esce ridimensionato sia all’interno del partito che in vista delle amministrative.

Rosaria Brancato