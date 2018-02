Fratelli d’Italia: «La nostra lista premia la qualità»

Alle prossime elezioni politiche Fratelli d’Italia scenderà in campo con «una lista pulita e composta da professionisti». Parola di Giuseppe Sottile, candidato alla Camera, dirigente nazionale e coordinatore provinciale del partito, che questa mattina - nella Sala Commissioni di Palazzo Zanca – ha dato il via alla conferenza stampa di presentazione dei candidati di FdI al proporzionale, all’interno della coalizione di centrodestra.

“L’iter di formazione delle liste- ha aggiunto - è stato travagliato, non solo in Sicilia ma in tutta Italia. Ci tenevamo ad avere candidati di qualità. Siamo tutti professionisti, facciamo politica per passione e non per occupare poltrone. Vogliamo portare sul tavolo nazionale temi concreti che riguardano il nostro territorio: la difesa dell’Autorità portuale, il no all’inceneritore della Valle del Mela, la nostra battaglia per le infrastrutture, l’aeroporto del Mela e il nodo dei precari».

Al Comune, insieme a Sottile c’erano anche agli altri candidati della lista nel Collegio di Messina: Carmela (detta Ella ) Bucalo , direttore amministrativo dell’Istituto Nicolò Copernico; Chiara Sterrantino, avvocata di professione e già candidata alle regionali con la lista Diventerà Bellissima; Gaetano Nanì, consulente del lavoro, che è presidente del consiglio comunale di Naso e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia.

“Ho scelto di impegnarmi in questa sfida perché condivido i valori del movimento e perché in 30 anni di professione ho visto la scuola demolita da riforme e controriforme partorite da chi non ascolta e non conosce il popolo della scuola, oggi oberata da problemi che l’hanno gettata nel caos ”, ha detto Ella Bucalo

“Votare Fratelli d’Italia vuol dire rinnovare la classe politica - alla Regione abbiamo deputati giovanissimi, di lungo impegno politico ma neo eletti – vuol dire eleggere soggetti inclusivi. Ed è importante, in vista delle elezioni comunali di Messina, perché vuol dire consolidare questa presenza”, ha spiegato Gaetano Nanì. “Per ripartire – ha aggiunto - l’Italia ha bisogno di una riforma tributaria seria, e si può cominciare subito con misure come la flax tax, che non richiede copertura finanziaria ma anzi porta fondi al bilancio e da respiro alle imprese. Questo è un impegno che Fratelli d’Italia ha preso per attuarlo sin dal 5 marzo”.

Scende nuovamente in campo, dopo le recenti regionali ed un ottimo risultato personale, Chiara Sterrantino: “Le Regionali con Diventerà Bellissima sono stata la mia prima esperienza politica, dopo la formazione col nostro “coach” Carmelo Briguglio che ha creduto nella necessità di rinnovare la classe politica. È stata una esperienza appagante e l’inizio di un percorso con il presidente Musumeci che prosegue ancora oggi e che ora mi vede impegnata in questa lista. Ho sempre detto che sono un avvocato, una donna ma soprattutto una madre, e sono in questo movimento perché è il solo che dà risposte ai bisogni delle famiglie”.

Alla prima uscita ufficiale della lista hanno partecipato anche i deputati regionali Elvira Amata e Antonio Catalfamo, e la consigliera comunale Daniela Faranda, capogruppo dei Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

L’obiettivo è creare una interlocuzione forte ed incisiva tra Roma e Palermo, tra il Governo nazionale ed il Governo regionale. Dopo il 4 marzo, Fratelli d’Italia si concentrerà sulle amministrative di giugno. E proprio guardando alle elezioni cittadine, il deputato Catalfamo ha dichiarato: “Abbiamo conseguito un risultato brillante malgrado lo scetticismo; molti credevano che non avremmo superato neppure lo sbarramento. Invece ci siamo, ci impegniamo ogni giorno all’Ars per temi importanti e per i bisogni della nostra gente, e sono sicuro che anche alla Camera conseguiremo il risultato sperato. Da questo dato partiremo per le elezioni a Messina, sulle quali stiamo già lavorando”.

In prima fila ci sarà sicuramente la consigliera Faranda, che ha lasciato Germanà (prima Pdl, poi Ncd ora Forza Italia) per approdare nel partito della Meloni. Una scelta che ha spiegato così: “Non potevo che stare in Fratelli d’Italia”, perché i valori che porta avanti sono i miei da sempre, da quando è cominciato il mio percorso politico. Ad un certo punto della nostra storia di destra siamo confluiti in un calderone che non era più un partito ma un’accozzaglia. Oggi sono tornata dove mi sento a casa”.

In vista delle politiche , l ’ex consigliera comunale Elvira Amata ha elencato alcuni dei punti del programma di Fratelli d’Italia: “Un piano di sostengo alla maternità e alla famiglia mai visto in Italia, la difesa del Made in Italy, la politica sui clandestini, la sicurezza”.

Dopo aver fatto tappa al Comune, domani i candidati saranno al Parco Maggiore La Rosa di Barcellona alle 18.