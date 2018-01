I NOMI DEI CANDIDATI A CAMERA E SENATO NEI COLLEGI DEL MESSINESE

Con la presentazione delle liste è iniziata ufficialmente la corsa elettorale in vista dell’appuntamento del prossimo 4 marzo. Alle prossime elezioni politiche, i partiti sperimenteranno i meccanismi della nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum.

Gli italiani sono chiamati a rinnovare il Parlamento, scegliendo i 630 deputati e i 315 senatori che siederanno per i prossimi 5 anni a Montecitorio e Palazzo Madama. La Sicilia dovrà eleggere, complessivamente: 19 deputati alla Camera nei collegi uninominali e 33 nei collegi plurinominali (i listini bloccati), 9 senatori con l’uninominale e 16 con i listini bloccati. Totale 52 deputati e 27 senatori.

Per il Senato ci sono due Collegi plurinominali (Occidentale e Orientale) e 9 Collegi uninominali corrispondenti alle vecchie province. Per la Camera la Sicilia è stata divisa in 2 Circoscrizioni: Sicilia 1 (occidentale) e Sicilia 2 (orientale) ma con una serie di suddivisioni.

Nei collegi uninominali si sfideranno alla Camera, con una battaglia all’ultimo voto: Pietro Navarra (centrosinistra); Matilde Siracusano (centrodestra); Francesco D’Uva (Movimento 5 stelle); e Gabriele Siracusano (Liberi e Uguali) nel Collegio di Messina. Nel Collegio di Barcellona Pozzo di Gotto la sfida sarà tra Natalia Cimino (centrosinistra); Maria Tindara Gullo (centrodestra);Alessio Villarosa (Movimento 5 stelle); e Francesca Pietropaolo (Liberi e Uguali).

Per quanto riguarda il Senato, si contenderanno il seggio Fabio D’Amore (centrosinistra); Urania Papatheu (centrodestra); Grazia D’Angelo (Movimento 5 stelle); e Tittiro Gaetano (Liberi e Uguali).

Di seguito i nomi dei candidati nei collegi del messinese:



PARTITO DEMOCRATICO

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1. MARIA ELENA BOSCHI

2. PIETRO NAVARRA

3. ROSA MARIA DI GIORGI

4. GIUSEPPE LACCOTO

SENATO Sicilia - 02 (Messina – Acireale – Catania - Siracusa):

1. VALERIA SUDANO

2. GIUSEPPE PICCIOLO

3. ALESSANDRA FURNARI

4. FABIO D’AMORE

COLLEGI UNINOMINALI (COALIZIONE DI CENTROSINISTRA)

CAMERA Sicilia 02:

01 Messina PIETRO NAVARRA

02 Barcellona Pozzo di Gotto NATALIA CIMINO

SENATO Sicilia 02:

06 Messina FABIO D’AMORE

MOVIMENTO CINQUE STELLE

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1. ALESSIO VILLAROSA

2. ANGELA RAFFA

3.FRANCESCO D'UVA

4. ANTONELLA PAPIRO

SENATO Sicilia - 02 (Messina – Acireale – Catania - Siracusa):

1. GIARRUSSO MARIO MICHELE

2. CATALFO NUNZIA

3. ANASTASI CRISTIANO

4. FLORIDIA BARBARA

COLLEGI UNINOMINALI

CAMERA Sicilia 02:

01 Messina FRANCESCO D’UVA

02 Barcellona Pozzo di Gotto ALESSIO VILLAROSA

SENATO Sicilia 02:

06 Messina GRAZIA D’ANGELO

LIBERI E UGUALI

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1. GUGLIEMO EPIFANI

2. MARIA FLAVIA TIMBRO

3. ANGELO CASTROGIOVANNI

4. ALESSANDRA MINNITI

SENATO Sicilia - 02 (Messina – Acireale – Catania - Siracusa):

1. FRANCA ANTOCI

2. LEO MICALI

3. AMBRA MONTEROSSO

4. SEBASTIANO OCCHINO

COLLEGI UNINOMINALI

CAMERA Sicilia 02:

01 Messina GABRIELE SIRACUSANO

02 Barcellona Pozzo di Gotto FRANCESCA PIETROPAOLO

SENATO Sicilia 02:

06 MESSINA GAETANO TIRRITO

FORZA ITALIA

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1. STEFANIA PRESTIGICAMO

2. NINO GERMANA’

3. ELISABETTA FORMICA

4. DARIO MOSCATO

SENATO Sicilia - 02 (Messina – Acireale – Catania - Siracusa):

1. GABRIELLA GIAMMANCO

2. BRUNO ALICATA

3. GAETANA PALERMO

4. SALVATORE TORRISI

NOI CON L’ITALIA-UDC

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1. MARIELLA IPPOLITO

2. MASSIMO DELL'UTRI

3. ANNARITA BUCARO

4. MICHELANGELO FABIO MARIA MONTESANO

SENATO Sicilia - 02 (Messina – Acireale – Catania - Siracusa):

1. FILIPPO MATTEO CONDORELLI

2. ESTER BONAFEDE

3. SEBASTIANO ROCCARO

4. TIZIANA GABRIELLA CAMPISI

LEGA-NOI CON SALVINI

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1.

2.

3.

4.

SENATO Sicilia - 02 (Messina – Acireale – Catania - Siracusa):

1. MATTEO SALVINI

2. ANTONELLA FAGGI

3. ANGELO ATTAGUILE

4. ANGELA DAMIGELLA

COLLEGI UNINOMINALI (COALIZIONE DI CENTRODESTRA)

CAMERA Sicilia 02:

01 Messina MATILDE SIRACUSANO

02 Barcellona Pozzo di Gotto MARIA TINDARA GULLO

SENATO Sicilia 02:

06 Messina URANIA PAPATHEU

CASAPOUND

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1. STEFANIA LONGORDO

2. PIERLUIGI REALE

3. MANUELA MORMINA

4. MASSIMO ADONIA

POTERE AL POPOLO

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1. ANDREA ABBATE

2. SAMANTA CINNIRELLA

3. PLACIDO GIORDANO

4. STEFANIA ZINGALE

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA Sicilia 02 - 01 (Messina – Barcellona - Enna):

1. ELEONORA PAGANO

2. MARCO FAILLACI

3. SANDRA ROMEO

4. FABIO LAUDANI