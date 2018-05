Nuovo incontro tra Cgil e Unieuro: "Chiediamo più sforzi, istituzioni assenti"

Il segretario generale della Filcams-Cgil di Messina Francesco Lucchesi e le rappresentanze sindacali aziendali ieri hanno nuovamente incontrato i vertici del Gruppo Unieuro pronto a chiudere il punto vendita di Messina.

La Filcams nel continuare a contestare la decisione della grande realtà commerciale dell’elettronica di abbandonare il territorio messinese, nell’ambito della procedura di mobilità avviata ha avanzato richieste ben precise all’azienda per i dipendenti rimasti dopo i trasferimenti di parte del personale in altre città.

“Rispetto alla proposta iniziale dell’azienda – fa presente il segretario della Filcams, Lucchesi - su incentivi economici e impegni su ricollocazioni in nuove assunzioni nei territori siciliano e calabrese e possibilità di trasferimenti ieri abbiamo ottenuto risposte in più ma chiediamo uno sforzo maggiore per dare respiro a questi lavoratori che saranno costretti a perdere il posto di lavoro”.

La Filcams in questi mesi ha avviato una forte iniziativa sindacale ed ha proposto all’azienda che potrebbe continuare a investire in Sicilia soluzioni di spazi commerciali dove poter traslocare il punto vendita della zona sud della città sollecitando le istituzioni locali e la Regione a collaborare per scongiurare la perdita nel territorio messinese di un’importante realtà commerciale. “Constatiamo con rammarico l’assoluta assenza delle istituzioni in questa vertenza”, sottolinea Lucchesi.