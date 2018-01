Giardino sui laghi, lavoratori allo stremo. La Cgil si appella al Prefetto

Si complica la situazione per i lavoratori impiegati nella Rsa per anziani e per malati di Alzheimer Giardino sui laghi gestito dalla società Eurogestione. La Cgil e la Fp Cgil dichiarano lo stato di agitazione dei lavoratori e chiedono al Prefetto un’urgente convocazione di tutte le parti in causa: Presidente, Consiglio di Amministrazione della Eurogestione e Direttore dell’Asp di Messina. I lavoratori ormai allo stremo lo stipendio del mese di agosto lo hanno percepito nel mese di dicembre.

“Siamo al paradosso – afferma la segretaria confederale Cgil Clara Crocé insieme alla Segretaria provinciale della Fp Cgil Elena De Pasquale – soprattutto se si considera che i lavoratori avevano sottoscritto ben tre piani di rientro per il recupero degli stipendi arretrati. A ciò si aggiunge lo scarica barile tra l’ ASP e la società. La prima sostiene di essere in regola con il pagamento delle fatture, mentre la società sostiene di non avere incassato nulla. In questo gioco di mezzo ci sono lavoratori e i pazienti che devono essere assistiti. Alla luce di tutto ciò, proclamiamo lo stato di agitazione e chiediamo un incontro a tutte le parti per definire della vertenza a tutela sia dei lavoratori che del servizio che viene espletato”.