Vertenza Unieuro: si lavori per una soluzione che salvi i posti di lavoro

“Apprendo da fonte sindacale che Unieuro, azienda leader della grande distribuzione nel settore dell’elettronica, è intenzionata a chiudere i punti vendita di Messina e Siracusa mettendo a rischio una cinquantina di posti di lavoro”.

“Si tratta di un’azienda in forte crescita a livello nazionale come testimonia il fatturato in crescita del 10,9%, che, evidentemente, trova difficoltà in un territorio come il nostro nel quale i consumi stentano a ripartire”.

“Non si può, però, con un tratto di penna cancellare punti vendita e dipendenti.

Nel chiedere all’azienda di tenere conto delle legittime richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, evitando di assumere soluzioni definitive, diventa fondamentale- auspicando il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti e sollecitando altresì la proprietà dello stabile a tenere un atteggiamento conducente alla risoluzione della vicenda- promuovere politiche nazionali fuori da ogni logica assistenziale ma a sostegno di chi vuole e può continuare ad investire nel mezzogiorno”.